為愛行走！家扶自立青年魏安全跨海金門徒步環島行善

家扶基金會自立青年魏安全環島步行，行腳全國的家扶中心，今天徒步抵達金門家扶中心，魏安全除了自己捐贈1萬元，並帶來友人捐助的3萬6千元善款，都一起交給金門家扶中心，魏安全說，他已經徒步走過了台灣本島的20個家扶中心，剩下的3個離島，首發以金門為起點，準備安排逐一登島，步行拜訪各離島的家扶中心，拼湊他公益之行的板塊。

金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙、家友會會長陳向鑫、中心主任李桂平和家扶中心的社工員們，在今天下午13點多就站在門口熱烈歡迎遠道而來的魏安全，楊肅謙代表金門家扶，向魏安全表達感謝之意，歡迎他來金門步行環島，近距離的認識金門的美麗。同為家扶自立青年的陳向鑫，致贈一瓶金門高粱主題酒給魏安全，做為金門慈善義行的紀念。

魏安全表示，他的父親在民國38年隨政府來台，當時孓然一身經濟不是很充裕，成家後孩子們嗷嗷待哺，因為家中經濟匱乏，45年前就開始接受台南家扶中心的協助，也被仁愛之家安置過，還好這一路走來，有不少善心人士的從旁協助，讓他能走過童年的歲月。

魏安全說，他此次行腳全國的家扶中心，主要是為了感恩家扶在幼年時及時伸援手，希望透過此次的行動，拋磚引玉讓社會大眾一齊來關心社會的弱勢群族。

魏安全於去年9月12日開始由南台南家扶中心出發，以逆時針方向步行環島全台灣，繞由南迴公路前往東部。在通過台東家扶中心繼續北上後，中途驚險遇到花東918的淺層強震。在克服萬難繼續往北，繞從基隆向南繼續行走，經過一個多月時間，最後到達北台南家扶中心。

期間已經完成徒步走過了台灣本島的20個家扶中心，自己捐贈每一個家扶中心各1萬元的捐款，並攜帶親朋好友們的善款一起送到各個家扶中心。