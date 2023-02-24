為檸檬農民找出路 九如農會保證價格收購、開發加工穩定市場

為農民找出路，屏東縣檸檬產量全台第一約有7成多，雖冬季檸檬產量少，平均價格以往比夏季高，但近期因北部氣溫低、飲品銷量差，消費需求低，檸檬收購價不如預期，一台斤約12至15元，屏東縣九如鄉農會讓農民安心，超前部署，今與加工廠經銷商簽約，保證收購價，廣邀農民參與。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，今年2月過年後，檸檬產地價格從一台斤40元跌到一台斤12到15元，現在非盛產期價格卻低，農會超前部署，為穩定價格，以保證價格收購，歡迎九如、屏東市、里港與鹽埔鄉等地生產安全檸檬農友簽約，並與加工、經銷商簽約推廣檸檬。

龔泰文說，農會與優良加工廠商簽約，保證有機檸檬一年加工量達12公噸，也與農友簽約，收購保證價夏季每台斤12元，當市場收購價格低於12元，農民可交貨至農會，或市場價格高時 農民可自行銷售，一年最高收購量500公噸，目前有90多位農民參與。

農民曾居萬說，農會幫忙農民代銷，不會讓外面壓低價格，保障農民收入。農民郭憶蜀說，檸檬太便宜，加上現今肥料貴，成本都提高，農會幫助農民。

龔泰文說，農民顧好檸檬品質、安全用藥，農會協助銷售，近年推廣九如鄉檸檬，除尋找銷售點，並號召全台各地農會幫忙銷售，農會開發檸檬多元產品，包括檸檬枇杷膏、檸檬薑母茶、檸檬錠、檸檬冰淇淋等，並向經濟部智慧財產局註冊「九如鄉檸檬」商標，強化消費者對農會品牌信任，打響九如鄉檸檬。