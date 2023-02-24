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228連假義大世界、佛光山舊鐵橋溼地公園 交管出爐
明天就是228連假，高雄仁武警分局因應連續假期，針對轄內交通幹道及風景遊憩區，常有人車潮地點，加派警力實施交通疏導措施。
因應連假仁武警分局，針對義大世界、佛光山佛陀紀念館及大樹舊鐵橋溼地公園等觀光景點祭出交通管制措施；佛陀紀念館部分，明起至2月28日的上午8時至下午5時，管制措施包含台29線（統嶺溝北側人行景觀天橋起至興田路段止）沿線3處缺口封閉禁止車輛迴轉，到新舊省道路口始開放車輛迴轉；統嶺溝南側便道與興田路則實施單行管制。
另佛陀紀念館周邊停車資訊，北上車輛將引導至統嶺社區停車場，南下車輛引導至佛陀紀念館或問道堂停車場；離場資訊部分，統嶺社區停車場將引導由低水護岸便道以北向單行至佳香餐廳出口離場。
大樹舊鐵橋溼地公園周邊，明起到2月28日晚上7時許，警方將派員疏導，永豐餘造紙研究中心前方九曲路段禁止汽車進入，同時加強周邊違停拖吊。
大眾運輸部分，警方建議民眾前往佛光山，可從高鐵左營站搭乘「哈佛快線」，前往大樹舊鐵橋可在鳳山捷運站搭乘「大樹祈福線」或8010客運；義大世界則可運用高鐵左營站8501義大客運。
警方呼籲，民眾如自行開車前往，可在出門前利用「高雄市即時交通資訊服務網」，透過監視器影像觀看即時車流狀態，妥適規畫行車路線，如遇車流高峰也請耐心等候並聽從交通指揮，抵達目的地也請遵守交通規則，切勿違規停車，以免貪圖一時的便利而受罰，也影響用路人的行車安全。
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