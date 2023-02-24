快訊

2歲兒染疫亡…「恩恩爸」告侯友宜過失致死 檢方不起訴理由曝

海參崴回來了！陸突改與俄邊境8地名標註 矢板明夫：準備收復失土？

烏俄何時能止戰？回不了頭的「歐洲安全新架構」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

放寬了！3月1日起 小三通開放金門籍居民可現場購票

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
小三通又放寬，金門縣府今天表示，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票與搭船。記者蔡家蓁／攝影
小三通又放寬，金門縣府今天表示，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票與搭船。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府今天表示，小三通審核程序再簡化，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票與搭船；至於非金門籍的配偶(含陸配)、直系血親、陸生等身分，同步簡化身分審核作業時間，由原本提前3天調整為2天的上午11點，不少金門民眾聽到後都很開心，直說這樣方便多了！

兩岸小三通自今年1月7日復航，實施「金馬地區居民春節交通專案」，有效滿足金門鄉親與陸配朋友們春節返鄉團圓的需求，行政院在2月7日宣布，推動小三通常態化，截至2月24日止，金廈與金泉兩條航線已累積入出境6894人次。

縣府觀光處下午表示，為了提升金門鄉親搭乘小三通的便利性，持續爭取更為簡便的作業方式，自3月1日起，金門籍居民得於當日開航前，至碼頭購票櫃台出示身分證與護照或金馬證等有效旅行證件，由購票櫃台人員確認身分證所載之地址為金門縣後，即可購買小三通船票，並請民眾於移民署入出境證照查驗時，主動出示身分證與相關旅行證件，配合查驗。

觀光處表示，目前小三通仍有開放對象之限制，本次除了開放金門籍民眾可以當日現場購票外，金門籍居民之非金門籍配偶或直系血親，或非屬上述類別之個案或人道需求者，仍應提前預訂船位。

為優化審核程序，縣府積極與移民署等相關審核單位檢討作業流程，調整登記作業時間，由原本提前3天調整為提前2天訂位。有意搭乘小三通航班者，可撥打訂位專線082-371412、315045、320646，或可至金門水頭碼頭浯江輪渡有限公司服務櫃臺訂位，受理時間每日上午9時至12時、下午1時30分至4時30分。

金門 小三通 身分證

延伸閱讀

金大與韓國中央大學簽備忘錄 盼增進學術交流

兩政團赴綠金門黨部交陳情書 向蔡英文倡永久非軍事區

影／紅十字會人道救援 接回8旬台商返金門家屬超感激

影／朱立倫視察金門小三通 籲逐步放寬台商台生

相關新聞

放寬了！3月1日起 小三通開放金門籍居民可現場購票

金門縣政府今天表示，小三通審核程序再簡化，自3月1日起，金門籍居民持身分證正本及護照或金馬證等有效證件，即可當日現場購票...

228連假義大世界、佛光山舊鐵橋溼地公園 交管出爐

明天就是228連假，高雄仁武警分局因應連續假期，針對轄內交通幹道及風景遊憩區，常有人車潮地點，加派警力實施交通疏導措施。

為檸檬農民找出路 九如農會保證價格收購、開發加工穩定市場

為農民找出路，屏東縣檸檬產量全台第一約有7成多，雖冬季檸檬產量少，平均價格以往比夏季高，但近期因北部氣溫低、飲品銷量差，...

澎湖年度社區營造競賽揭曉 成功社區獲金賞獎肯定

澎湖縣歷年社區營造點已達171處，今天在縣府禮堂舉行成果展，同時公布去年度社區營造競賽結果。縣府指出，成功社區打造披薩窯...

高市老人3月1日起可免費申裝假牙

高雄市3月1日起至6月30日受理老人申請免費裝假牙，3月優先開放全口無牙的長者申請，補助上下顎全口活動假牙，4月起開放半...

恆春半島路網更舒適安全 228連假2重要道路升級通車

屏東恆春半島是觀光旅遊勝地，假日車潮湧現，228連假前一天，縣長周春米主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦