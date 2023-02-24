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澎湖年度社區營造競賽揭曉 成功社區獲金賞獎肯定
澎湖縣歷年社區營造點已達171處，今天在縣府禮堂舉行成果展，同時公布去年度社區營造競賽結果。縣府指出，成功社區打造披薩窯，吸引不少遊客報名體驗田園饗宴，營造成績獲各界肯定，順利拿下年度社造金賞獎。
縣府指出，澎湖縣從民國95年至今，累計58個社區參與社區空間營造，全縣約半數社區都有參與造計畫，社區營造點達171處，此次13個社區參賽，包含環境清整與入口意象建置兩大範疇。
成功社區提報「尋幽徑探古意－訪鱟村」計畫，社區居民合力打造披薩窯，吸引不少民眾報名體驗田園饗宴，經評鑑獲得年度金賞獎。此外，銀賞獎龍門社區、銅賞獎菜園社區，兩處社區均以清除社區髒亂點為主要目標，結合可食地景概念，營造多功能空間。
優等獎為尖山、菓葉、講美，佳作獎則有東吉、五德、瓦硐、城北、光華、虎井、西衛等社區。優良維護管理競賽由鼎灣、湖西、西湖、成功、菜園、講美勝出。
陳光復表示，各社區人員透過各種方式展現社區特色，不僅美化社區環境，也為澎湖增添觀光亮點，期盼更多社區一起打造更美好的生活環境。
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