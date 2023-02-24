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高市老人3月1日起可免費申裝假牙

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市3月1日起至6月30日受理老人申請免費裝假牙，3月優先開放全口無牙的長者申請，補助上下顎全口活動假牙，4月起開放半口無牙長者申請，經費用罄即截止受理。

高雄市去年共補助2157名長輩裝假牙，今年持續執行，凡民國47年12月31日（含）前出生，民國99年11月26日（含）前曾設籍原高雄（縣）市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者，即可申請。

衛生局表示，中低收入老人或55歲以上原住民，除補助全口或半口活動假牙外，亦可申辦部分活動假牙，或每人每年最高補助6600元維修活動假牙。符合資格的長輩可攜帶身分證、印章、健保卡至衛生局指定地點進行口腔篩檢，篩檢審查通過者，衛生局會寄裝置假牙證明書給長輩，今年11月30日前至本年度高雄市老人假牙特約院所裝置假牙。

篩檢地點可查高市衛生局假牙專區，或2月底至各區衛生所、區公所、里長辦公室索取特約院所名冊及相關資訊。

高市老人3月1日起可申裝假牙，去年這項計畫共2157人受惠。記者王昭月／翻攝
高市老人3月1日起可申裝假牙，去年這項計畫共2157人受惠。記者王昭月／翻攝

假牙 衛生局 高雄市

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