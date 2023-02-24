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高市老人補助免費裝假牙 3/1開放申請

中央社／ 高雄24日電

高雄市推動老人免費裝假牙計畫，希望藉此協助更多有假牙需求長輩維持口腔健康。今年高市老人免費裝假牙申請將自3月1日起至6月30日，若經費用罄將提前截止受理申請。

高雄市政府衛生局今天新聞稿表示，去年這項老人免費裝假牙計畫共補助2157名長輩裝置假牙，今年持續補助，希望藉由計畫執行，協助高雄市更多有假牙需求長輩維持口腔健康。

民國112年高雄市老人免費裝假牙申請自3月1日起至6月30日，若經費用罄將提前截止受理申請。衛生局呼籲符合資格長輩於名額截止日前，攜帶「身分證、印章、健保卡」至指定地點進行口腔篩檢；篩檢審查通過者，再於11月30日前至老人假牙特約院所完成假牙裝置。

衛生局指出，今年的一般老人資格條件，包括民國47年12月31日（含）前出生，99年11月26日（含）前曾設籍原高雄（縣）市，且計畫開辦期間仍在籍高雄市者。

3月1日起僅提供全口無牙長輩申請，補助上下顎全口活動假牙；若尚餘經費，4月1日起開放半口無牙長輩申請，補助上顎半口或下顎半口活動假牙。

另外，中低收老人條件為民國47年12月31日（含）前出生的65歲以上長輩，或民國57年12月31日（含）前出生的55歲以上原住民，且計畫開辦期間仍設籍高雄市，並具有低收入戶、中低收入戶、中低收入老人等社福資格者。

篩檢地點即日起可至衛生局假牙專區（https://reurl.cc/KpMXqM）查詢，或於2月底至各區衛生所、區公所、里長辦公室索取特約院所名冊及相關資訊。衛生局提醒，補助名額有限，符合補助條件長輩如有需求在3月1日起盡早篩檢。

假牙 衛生局 高雄市

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