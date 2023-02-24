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恆春半島路網更舒適安全 228連假2重要道路升級通車

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，在地大光觀林寺媽祖也到場見證 。記者潘欣中／ 攝影
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，在地大光觀林寺媽祖也到場見證 。記者潘欣中／ 攝影

屏東恆春半島是觀光旅遊勝地，假日車潮湧現，228連假前一天，縣長周春米主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，她並宣布，200縣道恆春出火至滿州鎮區7公里拓寬完成，定明天通車，另200縣道獅子鄉壽卡到內文村拓寬8公里後，已爭取2.3億經費再拓寬內文至牡丹鄉東源村8公里，為半島建構更舒適安全的道路品質和便捷路網。

縣府工務處說，恆春鎮是核三廠所在地，具核災疏散功能的155線縣道太平國小前至草潭路及南光路路口，長7.8公里、路寬12公尺，在2018年完成拓寬，地方反映疏散道路有延伸拓寬至墾丁後壁湖漁港的必要，長2.2公里，考量部分路段位於墾丁國家公園範圍內，需做環境影響評估，5年前決定分2期辦理，工程及用地補償費共2.2億元。

工務處表示，第1期拓寬路段砂尾路與墾丁國家公園4-1道路交會處至核三廠側門前止，長1000公尺，拓寬為12公尺，增設行人步道，工程費5730萬元，2020年2月通車；第2期延伸至後壁湖漁港長1200公尺，核三廠提供部分用地，完成環評後獲營建署生活圈道路交通系統建設計畫補助，經費1.7億元，工程還獲高雄市城市品質金質獎肯定。

周春米說，每逢假日外地遊客愛到墾丁後壁湖漁港吃海鮮，大光社區既有道路狹窄衍生塞車問題，155縣道延伸拓建完成後，可大幅降低社區塞車問題及改善聯外道路交通瓶頸，提升道路服務水準，縮短核災疏散時間；另恆春鎮至滿州鄉長10.83公里的200縣道拓寬工程，第2階段從出火至滿州消防分隊7.7公里也完工，定明天通車，加上199縣道持續拓寬中，可帶動恆春半島觀光遊憩產業及整體區域發展。

銜接屏東恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬今天通車，工程還獲高雄市城市品質金質獎肯定。記者潘欣中／ 攝影
銜接屏東恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬今天通車，工程還獲高雄市城市品質金質獎肯定。記者潘欣中／ 攝影
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，在地大光觀林寺媽祖也到場見證 。記者潘欣中／ 攝影
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，在地大光觀林寺媽祖也到場見證 。記者潘欣中／ 攝影
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，與地方人士步行巡禮。記者潘欣中／ 攝影
屏東縣長周春米今天主持銜接恆春鎮區與墾丁後壁湖漁港的155縣道延伸拓寬通車儀式，與地方人士步行巡禮。記者潘欣中／ 攝影

恆春 墾丁 核三廠

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