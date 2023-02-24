漢神百貨將進駐富邦凹子底聯開案 陳其邁見證雙強聯姻

國揚集團旗下漢神購物中心今與與富邦人壽簽約，雙方合作的百貨商場將進駐富邦人壽高雄捷運凹子底站旁的商業區開發案場，打造為漢神百貨第4代旗艦店，也是高雄第3家漢神百貨，市長陳其邁出席見證雙強「聯姻」，指疫後高雄觀光產業漸熱絡，富邦與國揚兩位董事長投資高雄，是正確選擇。

簽約典禮冠蓋雲集，富邦金控董事長蔡明興、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏及總經理南野雄介等人出席，漢神百貨未來將進駐富邦位在捷運凹子底站聯開案的地下3 樓至地上 8樓，商場面積約 4 萬5000 坪，汽機車位達7500個，將是國際級全方位複合式商場。

富邦人壽2018年以78億元標得的「捷運凹子底商業區地上權案」，於去年動工，結合日本三菱地所設計及李祖原建築師的設計團隊，規畫興建為地下6層，地下48層，總面積達15萬坪的複合型園區，涵蓋百貨、商辦、飯店、健身中心、水族館及物流等設施，預計2026年竣工，其中百貨商場選定漢神百貨合作。

富邦金控董事長蔡明興將此一合作案暫定名為「高雄富邦中心」，指幾年前評估開發時，發現地點很好，唯獨高達15萬坪的量體太大，一度猶豫，後來認為機會難得，此外也看好高雄發展，才決定投標，市府本來核定分兩期開發，因招商順利，乾脆一次蓋完。

蔡明興表示，高雄近年引入台積電及電動車等產業，發展潛力會巨大，高雄富邦中心竣工時程剛好趕上提供國際企業廠辦及飯店等高端需求，堪稱是「天時、地利、人和，上帝祝福的案子」，他們與漢神一簽20年，顯示對高雄的發展很有信心。

漢神創辦人侯西峰則回應，漢神深耕高雄，隨著城進展不斷修訂經營策略，與富邦案合作的案子談了很久，前陣子定案，將發展到漢神4代店，「富邦選擇漢神，是明智的抉擇」。簽約後是任務的開始，漢神會在食衣住等面向把高雄人照顧好。

漢神購物中心董事長侯嘉琪透露，她父親規畫興建漢神百貨時是36歲，她也是36歲時接手漢神第一個大型拓點計畫，很奇妙的緣份。她說，目前高雄漢神本館及漢神巨蛋，攻占高雄百貨業65%的市場，未來能在凹子底捷運站這麼好的地段開設全方位的漢神百貨，相信會是全台最具指標性的百貨地標。

代表簽約的漢神購物中心總經理南野雄介表示，漢神富邦案具10大亮點，將引入800家內外品牌，漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧也說，會針對高雄不同的消費tone點提供服務，未來漢神百貨全台4間店，整體業績可望上看500億。