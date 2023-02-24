影／富邦人壽攜手漢神百貨 高雄將有第三家漢神百貨

高雄知名的漢神百貨即將有第三家分店，地點位在博愛路與大順路，今天上午在高雄市長陳其邁見證下，富邦人壽與漢神百貨正式簽約，預計在2027年開幕，新的漢神百貨四代店可望成為北高雄商業地標。

高雄前市長陳菊任內招商的「捷運凹子底站旁商業區招標設定地上權案」，2018年3月由富邦人壽以78億餘元得標，富邦預計投資375億元，興建48層239.8公尺、25層148.2公尺的雙塔建築，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，是北高雄最大單一開發案。富邦早在2019年8月就傳出想找國揚集團合作，引進漢神百貨、漢來飯店，今天正式簽約。北高雄凹子底地區除漢神巨蛋外，尚有義享天地A、B館，規畫中的三地集團「高雄海洋館」，加上富邦再引入漢神百貨，未來百貨業將是戰火如雲。