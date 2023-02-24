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影／富邦人壽攜手漢神百貨 高雄將有第三家漢神百貨

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
漢神百貨與富邦人壽合作，將承租在高雄捷運凹子底站旁的新開發案，興建第3家漢神百貨。記者劉學聖／攝影
漢神百貨與富邦人壽合作，將承租在高雄捷運凹子底站旁的新開發案，興建第3家漢神百貨。記者劉學聖／攝影

高雄知名的漢神百貨即將有第三家分店，地點位在博愛路與大順路，今天上午在高雄市長陳其邁見證下，富邦人壽與漢神百貨正式簽約，預計在2027年開幕，新的漢神百貨四代店可望成為北高雄商業地標。

高雄前市長陳菊任內招商的「捷運凹子底站旁商業區招標設定地上權案」，2018年3月由富邦人壽以78億餘元得標，富邦預計投資375億元，興建48層239.8公尺、25層148.2公尺的雙塔建築，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，是北高雄最大單一開發案。富邦早在2019年8月就傳出想找國揚集團合作，引進漢神百貨、漢來飯店，今天正式簽約。北高雄凹子底地區除漢神巨蛋外，尚有義享天地A、B館，規畫中的三地集團「高雄海洋館」，加上富邦再引入漢神百貨，未來百貨業將是戰火如雲。

漢神百貨有成功路本館及漢神巨蛋兩處，即使在疫情間，漢神巨蛋去年業績仍高達143億元，漢神本館127億元，占高雄百貨營業額近一半。漢神百貨表示，新的高雄店完工後加上預計2025年完工的台中店總共會有四家店，未來漢神四店整體業績可望上看500億。

國揚集團創辦人侯西峰。記者劉學聖／攝影
國揚集團創辦人侯西峰。記者劉學聖／攝影
富邦董事長蔡明興（左）與國揚集團創辦人侯西峰（右）見證簽約儀式。記者劉學聖／攝影
富邦董事長蔡明興（左）與國揚集團創辦人侯西峰（右）見證簽約儀式。記者劉學聖／攝影
漢神百貨董事長侯嘉騏。記者劉學聖／攝影
漢神百貨董事長侯嘉騏。記者劉學聖／攝影
富邦董事長蔡明興（右）與國揚集團創辦人侯西峰（左）出席簽約儀式，高雄市長陳其邁（中）出席見證。記者劉學聖／攝影
富邦董事長蔡明興（右）與國揚集團創辦人侯西峰（左）出席簽約儀式，高雄市長陳其邁（中）出席見證。記者劉學聖／攝影

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