高市府與日本簽訂六方合作備忘錄 高雄厝4.0上路

高雄推動淨零建築，2013年起與「日本大阪府建築士事務所協會」簽訂MOU合作備忘錄，前兩年因疫情關係採視訊進行，今年社長樋上雅博率隊來台，今早會同高雄建築產業相關公會今早在高市副市長林欽榮簽訂備忘錄，高雄厝邁進4.0版本，透過交流提升建造及改造技術，建築內導入防疫健康新概念。

兩年前在大阪府建築士事務所協會協助下，高雄市不動產等公會捐贈日本大阪府松原市、藤井寺市及羽曳野市共一千件防護衣等防疫物品。大阪府建築士事務所協會社長樋上雅博此行來簽同意書，也帶來大阪府知事及三個府內市的感謝信，特別向市府表達謝意。

樋上雅博說，這次來高雄試乘輕軌，也參觀流行音樂中心，高雄的進步及改變讓他印象深刻，日本計畫在2030年達到減碳50％的目標，將會跟高雄一起往永續發展目標SDGs方向邁進。

副市長林欽榮指出，高雄以產業轉型、創造就業機會、交通建設、解決空氣汙染為四大優先施政項目，更呼應2050淨零轉型重點，盼借鏡大阪經驗，讓市府與產業界合力打造高雄市淨零建築實驗場域之規劃、設計方案與審查制度等機制，朝實踐淨零或負碳、永續環境效益，兼具人性化之通用設計空間方向共同邁進。

工務局表示，疫情後，高雄厝計畫也思考防疫健康建築概念，導入健康IAQ(Indoor Air Quality 室內空氣品質)加強建築物自然通風環境、太陽光電創能、立體綠化節能的能源轉型、綠建築生活型態轉型等策略。