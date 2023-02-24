金門縣議會又成立1政團 籲中央設離島永續發展委員會

金門縣議會今天成立第3個政團~「金門縣國民黨暨跨領域監督政團」，由縣議員洪成發擔任總召、金門縣議會副議長歐陽儀雄領銜，政團也發表「團結務實、守護金門」四大問政理念，呼籲中央比照原住民委會成立「離島永續發展委員會」，整合澎金馬等離島作妥適的資源分配與發展規劃。

金門縣議會共有19席縣議員，有8名縣議員在2月7日分組「跨黨派問政聯盟」與「無黨籍聯盟政團」，今天上午10點多，有10名議員宣布成立「金門縣國民黨暨跨領域監督政團」，讓外界看的霧煞煞，頗有一別苗頭之感。

聯合國民黨、無黨籍的10名議員聯合表示，未來將推動公共政策、落實監督府會的責任，他們共同表示，和平、反戰是所有公民認定的普世價值，這是沒有爭議的論述，但金門受限於兩岸與中美對抗，戰與不戰並非喊喊口號，金門應該要走出不一樣的路，為離島居民爭取更多的權益，諸如交通醫療等民生課題，加強台金以及兩岸之間的交流聯繫。

洪成發表示，縣政有不好的地方要監督、好的政策則要支持，政團以「團結務實」為理念，除了建立溝通平台、搜集民意之外，未來將走訪立法院各黨派的黨團，懇託各項政策的支持與協助，為長期困擾金門的醫療交通及各項公共政策尋求解決之道。

歐陽儀雄也認為，喊喊口號不如落實行政政策的執行，政團凝聚不同領域議員的意見及看法，就是民主多元價值的展現，也能對縣府及議會產生制衡與監督的力量。

政團發言人董森堡表示，政團首務將積極推動成立離島永續發展委員會，爭取離島公民權益及預算權；整合各方資源與推動多元產業發展，媒合金門縣政府資源協助成立公民企業、青創產業，創造在地居民就業機會；監督縣府及議會行政與議事運作，維持議會會議流程正常化。

此外，也會倡議兩岸透過海基、海協兩會之對口，就澎金馬離島島嶼地位進行與談，討論成立離島特別行政區或經貿專區的可能性。

該政團認為，澎金馬三離島對於中央預算補助比重甚大，過去，行政院成立「離島建設基金」受理各項離島計劃基補助，但基金預算仍需視中央統一撥補。

他們強烈建議，中央應整併廢除金馬聯合服務中心、離島建設指導委員會等機構，另成立「離島永續發展委員會」遴聘各專業人士，針對不同的離島特性，規劃永續發展的策略。未來，政團將與澎湖、馬祖各離島進行串連，全力促成「離島永續發展委員會」的成立。