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確定了！高雄港第七貨櫃中心5月1日啟用
高雄港第七貨櫃中心可滿足大型船舶進港作業需求，歷經十餘年規畫與建造，台灣港務公司今日宣布，新購機具上月抵港，第一期S5至S3B碼頭預定5月1日起正式營運，第二期S3A至S1的營運期成為明年5月1日，第七貨櫃中心啟用後，將更鞏固高雄港海運樞紐地位。
台灣港務公司100年起推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，其中高雄港第七貨櫃中心分兩期施工，目前整體工程達72.97％，港務公司與長榮海運簽署高雄港第七貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭租賃契約。
第七貨櫃中心規畫5座深水碼頭，水深18公尺，總長度2415公尺，縱深700公尺，櫃場腹地149公頃。第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地去年6 月交付長榮海運進行營運前準備，第二期S3A至S1碼頭及後線場地預計在今年6月可交付。
海運船舶朝大型化發展趨勢，長榮海運船隊汰舊換新，已開始營運2萬TEU級超大型貨櫃輪，並為第七貨櫃中心購置19部遠端操控橋式機及56部自動化門式機，第一期11部橋式起重機與22部門式機在112年1月9日全數上岸。港務公司說，先進機具設備可大幅提升裝卸效率，降低船舶在港作業時間，長榮海運規畫112年5月1日及113年5月1日分二階段啟動營運。
高雄港貨櫃裝卸量占全台近七成，長榮海運貨櫃裝卸量佔比超過三成，去年貨櫃裝卸作業量逾300萬TEU，為高雄港最大貨櫃航商，世界排名第六。
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