快訊

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

又在北高雄！富邦攜手國揚集團 高雄將有第3家漢神百貨

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦今與國揚集團簽約 高雄將有第3家漢神百貨

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
富邦今將與國揚建設簽約，在捷運凹子底站旁引入第三家漢神百貨。記者王昭月／翻攝
富邦今將與國揚建設簽約，在捷運凹子底站旁引入第三家漢神百貨。記者王昭月／翻攝

高雄將有第三家漢神百貨，地點位在大順、博愛路，今早將在高市長陳其邁見證下，由富邦董事長蔡明興與國揚集團創辦人侯西峰簽約，可望成為北高雄商業地標。

高雄前市長陳菊任內招商的「捷運凹子底站旁商業區招標設定地上權案」，2018年3月由富邦人壽以78億餘元得標，富邦預計投資375億元，興建48層239.8公尺、25層148.2公尺的雙塔建築，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，是北高雄最大單一開發案。

富邦早在2019年8月就傳出想找國揚集團合作，引進漢神百貨、漢來飯店，今天正式簽約。

漢神百貨有成功路本館及漢神巨蛋兩處，即使在疫情間，漢神巨蛋去年業績仍高達143億元，漢神本館127億元，占高雄百貨營業額近一半。

北高雄凹子底地區除漢神巨蛋外，尚有義享天地A、B館，規畫中的三地集團「高雄海洋館」，加上富邦再引入漢神百貨，未來百貨業將是戰火如雲。

疫情 健身

延伸閱讀

高雄旗津海水浴場驚見女屍 穿紫色上衣無證件身分待查

成群蜜蜂盤旋高雄天空！外送員等紅燈被螫殤 農業局回應了

南高屏通勤月票999元 預計7月實施

台南、高雄、屏東通勤月票999元 台南再爭取299境內版

相關新聞

控掠奪土地 高雄大寮伍厝重劃案地主再抗議

高雄市大寮74期伍厝自辦重劃案再掀波瀾，地政局昨辦協調會，26戶不願重劃的地主聚眾抗議，質疑政府與財團掛勾強徵民地，有長...

富邦今與國揚集團簽約 高雄將有第3家漢神百貨

高雄將有第三家漢神百貨，地點位在大順、博愛路，今早將在高市長陳其邁見證下，由富邦董事長蔡明興與國揚集團創辦人侯西峰簽約，...

「台灣最香部落」 牡丹鄉東源村環教中心啟用

南排灣聚落屏東縣牡丹鄉東源村，有得天獨厚的濕地生態環境、水上草原及東源湖與原民文化，夏季野薑花盛開，又有「台灣最香部落」...

金酒總經理海選資格審查有爭議？落選陸配到埸抗議

金酒公司近日公開遴選總經理，成功吸引各界關注，金酒公司昨日公布一份遴選總經理的資格審查結果表，因刻意隱藏名字中一個字，也...

南高屏跨域月票999元 屏縣爭取縣內公共運輸299吃到飽

行政院今拍板通過「促進公共運輸使用方案」。為減輕通勤負擔，屏東縣與台南市、高雄市將聯手共同推出南高屏跨域公共運輸月票99...

及早發現肺癌存活率高 高市衛生局籲善用免費癌篩

肺癌連續11年居台灣癌症死亡首位，據統計，有一半新病例發現時已是第4期，5年存活率僅1成，高市衛生局提醒，國健署去年7月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦