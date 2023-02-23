金酒總經理海選資格審查有爭議？落選陸配到埸抗議

金酒公司近日公開遴選總經理，成功吸引各界關注，金酒公司昨日公布一份遴選總經理的資格審查結果表，因刻意隱藏名字中一個字，也引起各界不少的揣測，今天更傳出有人因為不滿被刷下來，到金酒公司抗議，對此，金酒公司表示，一切依法辦理，有跟對方說明清楚為何資格不符。

這兩天，金門有不少人都在玩「猜猜樂」的遊戲，原來是金酒公司公布了一份參加總經理遴選的資格審查名單，當中共有87人，但卻以「保護個資」為由，刻意隱藏名字中一個字，引起各界不少的揣測，不少人都因為名字與榜上名單雷同而被調侃。

今天下午3點多，傳出有一名大概60多歲的陸配到金酒總公司抗議，她提出自己是大陸名校且學經歷完整，為何卻資格不符，言談中，還一度因為太大聲，引起不少路過員工的側目，員工更是議論紛紛，怎麼還沒選，就有人在抗議與鬧場，真是「歹戲拖棚」。

對此，金酒公司承辦的許姓主管表示，這名女子是來參加遴選，經過審查，資格不符，所以她想來了解為何不符的原因，許姓主管說，她檢附的是大陸學歷、經歷也是檢附大陸文件，因為兩岸文書，都要經過兩岸文書的認證，才算是有效文件，她的文件都沒經過認證，所以無法證實文件的真實性，才會判定為不合格。

對於外傳該名女子在公司內咆哮一事，許姓主管也回應，對方算是反應比較激烈、講話比較大聲，不算咆哮。他強調，資格審查，一切按照制訂標準做審查，只能說雙方認知有落差。

據了解，金酒公司的總經理遴選，此次共有87人報名，當中男性佔79名，女性有8名；學歷部分，金酒公司雖要求大專以上學歷，但報名者以碩博士居多，博士26名、碩士30名、大學23名、專科7名、1位高中畢業。

金酒公司指出，此次總經理遴選報名的人數眾多，每個報名者所附資料相當多，金酒公司花了很長時間整理審查，最後符合遴選公司公告所需之學經歷者有40位，未符合資格者47位，大多因未附經歷相關證明文件，無法證明經歷符合。

對此，不少民眾表示，既然要對外「海選」，就把整場遴選辦好，不要有負面聲音，否則一樁美事，搞得大家都在臆測，是選真的還是假的，反而會有損企業形象。