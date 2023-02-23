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南高屏跨域月票999元 屏縣爭取縣內公共運輸299吃到飽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院今拍板通過「促進公共運輸使用方案」，屏東縣與台南市、高雄市聯手推出南高屏跨域公共運輸月票999元，民眾購買跨域月票可在南高屏跨縣市、跨運具一票到底，圖為屏東火車站月台。圖／報系資料照
行政院今拍板通過「促進公共運輸使用方案」，屏東縣與台南市、高雄市聯手推出南高屏跨域公共運輸月票999元，民眾購買跨域月票可在南高屏跨縣市、跨運具一票到底，圖為屏東火車站月台。圖／報系資料照

行政院今拍板通過「促進公共運輸使用方案」。為減輕通勤負擔，屏東縣與台南市、高雄市將聯手共同推出南高屏跨域公共運輸月票999元方案，民眾購買跨域月票就可在南高屏跨縣市、跨運具一票到底無限搭乘。

縣府交旅處指出，南高屏三縣市為聯手推出跨域公共運輸方案，透過多次研商，拍板定案南高屏跨域公共運輸月票999元方案，一張票可搭乘屏東、高雄、台南三縣市間台鐵、跨縣市的公路客運和國道客運，還可搭乘南高屏三縣市境內的公車、捷運、渡輪等在地交通工具，也涵蓋三縣市的公共自行車。

縣府交旅處指出，屏東縣造福縣內公共運輸通勤族，加碼向中央爭取屏東縣公共運輸月票299方案，涵蓋縣境內市區公車、公路客運以及最新上路Youbike公共自行車等，也都可一票到底無限搭，民眾可依自身需求選擇購買方案。

屏東縣政府表示，行政院已通過「促進公共運輸使用方案」，目前待交通部正式發布相關申請規定，就會盡速向中央提案，讓縣民盡快享受超值公共運輸服務。

公共運輸

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