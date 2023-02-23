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及早發現肺癌存活率高 高市衛生局籲善用免費癌篩

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

肺癌連續11年居台灣癌症死亡首位，據統計，有一半新病例發現時已是第4期，5年存活率僅1成，高市衛生局提醒，國健署去年7月起開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT），至今年2月中旬高市超過5000人接受篩檢，衛生局表示， 肺癌若發現得早，第1期5年存活率有機會達到9成。

衛生局表示，公費肺癌篩檢對象分二大類，其中有肺癌病史的50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女、兄弟姊妹曾罹患肺癌可接受癌篩；此外有重度吸菸史的50至74歲民眾，吸菸史達30包-年以上（每日吸菸包數×吸菸年數≧30包-年），有意願戒菸或戒菸未達15年者。

衛生局指出，高市已接受肺癌篩檢的民眾，確診者中為第0期及第1期的早期腫瘤比例逾7成，經及早防治後，明顯提升存活率與生活品質。因此符合篩檢資格者，可洽高雄市18家肺癌篩檢醫院預約，或洽衛生局諮詢專線07-7134000轉5126、5308；免費戒菸專線可洽0800-636363。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高市衛生局指出，符合國健署肺癌篩檢資格者，可洽高雄市18家肺癌篩檢醫院預約，或洽衛生局諮詢專線07-7134000轉5126、5308。記者王昭月／攝影
高市衛生局指出，符合國健署肺癌篩檢資格者，可洽高雄市18家肺癌篩檢醫院預約，或洽衛生局諮詢專線07-7134000轉5126、5308。記者王昭月／攝影

衛生局 肺癌 戒菸

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