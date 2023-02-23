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台電金門區處邀用電大戶座談 籲請大戶移轉用電區段

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電金門區營業處今天下午邀集用電大戶進行座談，由處長黃甘杏主持，她也特別介紹最新電價時間帶挪移情況。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處今天下午邀集用電大戶進行座談，由處長黃甘杏主持，她也特別介紹最新電價時間帶挪移情況。記者蔡家蓁／攝影

金門有不少用電大戶，台電金門區營業處在今天下午特別邀集大用戶進行座談，會中除介紹金門地區供電現況、時間電價時間帶挪移，及少用電就給錢的需量反應負載管理措施等好康方案，也籲請這些工商大戶踴躍參與節電措施，除了可減少電費支出，還能對抑低用電尖峰負載有所幫助。

這場針對用電大戶召開的座談會，共邀請87戶用電大戶，結果有60多人到場參加，金門的前幾名用電大戶包括金酒、昇恆昌金湖廣場、金門大學等單位都派員到場參與，會議由台電金門區營業處處長黃甘杏主持，副處長蔡四海等人也出席與會。

黃甘杏表示，此次是邀請契約容量達100瓩以上大用戶共襄盛舉，她也介紹，隨著再生能源大量增加，日落後光電迅速減少，過去電力系統尖載時間已逐漸挪移至傍晚16時至22時，故電力系統的需求面管理必須相應調整。台電為穩定電網，自今年的1月1日起，新時間帶正式上線，尖離峰供電時數不變，僅時間區段挪移，鼓勵大用戶調整生產排程，移轉用電至離峰時段，以減少電費支出。

金門區營業處也表示，大用戶可依本身條件選用適合之各項「需量反應負載管理措施」，將於4月起簡併措施與調整名稱，例如「計畫性調整用電措施」修正成「月選8日型」及「日選時段型」兩種，透過用電大戶參與相關需量反應措施，鼓勵大用戶能依自身產程特性與用電需求，移轉或抑低尖峰時段之用電，不但能獲得電費扣減回饋，另一方面更能紓緩台電供電尖峰之電力調配，達到雙贏的局面。

據了解，金門的87戶用電大戶，目前高壓二段改三段式時間電價用戶約28户，有些尚在申請中。至於時間電價新時間帶112年1月1日起已實施。

台電期盼透過定期舉辦大用戶座談會，建立了台電與用戶的溝通管道，更能將各項新措施完整向用戶宣導及詳細說明，充分進行意見交流，會中金門區處也安排桌邊服務人員，提供即時的諮詢與服務，除瞭解大用戶的用電需求外，也達到雙向溝通及提升台電服務品質與用戶滿意度。

台電金門區營業處今天下午邀集用電大戶進行座談，參與情況相當踴躍。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處今天下午邀集用電大戶進行座談，參與情況相當踴躍。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處在今天下午特別邀集用電大戶座談，會中也說明目前金門地區的供電現況、時間電價時間帶挪移等。記者蔡家蓁／攝影
台電金門區營業處在今天下午特別邀集用電大戶座談，會中也說明目前金門地區的供電現況、時間電價時間帶挪移等。記者蔡家蓁／攝影

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