澎湖縣「望安之星」交通船首航 離島居民回家更安全

澎湖縣「望安之星」交通船今天首航，可載重32噸，搭載旅客99人，是一艘安全實用的客貨兩用船，縣長陳光復與議長劉陳昭玲期許「望安之星」能提供離島鄉親一條安全回家的路，同時帶動離島觀光發展。

「望安之星」總長27.12公尺、寬5.84公尺，船模深2.25公尺，吃水深度1.90公尺，最大船速可達21節，巡航船速16節，總噸位99噸。首航典禮在南海交通船碼頭舉行，縣耳及議長連袂將交通船模型望安鄉長許賢時及鄉代表會主席俞益興，開啟馬公至望安、將軍等離島交通新頁。

陳光復表示，澎湖不像其他縣市有高鐵、火車等大眾運輸工具，島際交通僅能依靠船舶，海上交通格外重要，過去他在縣長任內積極爭取6艘離島交通船，如今鳥嶼、員貝及大倉號都已交船營運，「望安之星」今天也順利啟航。

交通船外，先前任內也爭取赤崁、歧頭、潭門港、虎井、東吉、鳥嶼、員貝、桶盤等漁港的浮動碼頭新建工程，打造友善安全的生活環境。議長劉陳昭玲表示，望安之星除了往返馬公與望安間，也能服務望安至將軍等其他離島交通，為鄉親提供更優質的海上交通服務。