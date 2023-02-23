快訊

王建民衰捲不倫案…美女醫不忍了 將對尪提刑事告訴

蔣萬安將發1500元敬老金 預算未送審查挨轟不尊重議會

日智庫「2026共軍侵台」兵推 美日台合力慘勝代價曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成群蜜蜂盤旋高雄天空！外送員等紅燈被螫殤 農業局回應了

中央社／ 高雄23日電
高雄市一名外送員今天在路口停等紅燈時，發現天空有一群蜜蜂盤旋，手腕還被螫了一下。圖／取自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
高雄市一名外送員今天在路口停等紅燈時，發現天空有一群蜜蜂盤旋，手腕還被螫了一下。圖／取自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

高雄市一名外送員今天在路口停等紅燈時，發現天空有一群蜜蜂盤旋，手腕還被螫了一下。高雄市農業局表示，2至4月屬分蜂季節，新蜂王會帶工蜂找地方遷徙，民眾看見蜂群遠離即可。

一名劉姓外送員今天下午在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「夥伴們請注意，高雄一心、凱旋交叉口有上萬隻蜜蜂盤旋，用路人請小心，我停紅燈手腕被扎到一針！」

劉姓外送員還附上一張照片，顯示天空有許多密集黑點，仔細看，竟是成群蜜蜂。高雄市農業局得知消息後，隨即派員前往了解狀況。

農業局事後也發文回應表示，2月至4月屬於分蜂季節，新的蜂王會帶著工蜂另外找地方遷徙，但飛行中的蜜蜂不會主動攻擊人。

農業局指出，民眾看到蜂群，應對方式是關緊窗戶不要靠近，約10分鐘至15分鐘後，工蜂會隨著蜂王方向穩定行進。

農業局呼籲民眾看到蜂群不要靠近、也不要揮舞，遠離蜂群即可。若蜜蜂已集結，可儘速撥打1999專線由專人處理。

外送員 蜜蜂 高雄市

延伸閱讀

南高屏通勤月票999元 預計7月實施

交通月票上路 陳其邁：高雄通勤399、南高屏城際999吃到飽

射箭場用16族圖騰打造彩繪牆 替高雄全原運選手打氣

鳳梨裂果 關廟農會今連3天啟動加工收購

相關新聞

成群蜜蜂盤旋高雄天空！外送員等紅燈被螫殤 農業局回應了

高雄市一名外送員今天在路口停等紅燈時，發現天空有一群蜜蜂盤旋，手腕還被螫了一下。高雄市農業局表示，2至4月屬分蜂季節，新...

台電金門區處邀用電大戶座談 籲請大戶移轉用電區段

金門有不少用電大戶，台電金門區營業處在今天下午特別邀集大用戶進行座談，會中除介紹金門地區供電現況、時間電價時間帶挪移，及...

澎湖縣「望安之星」交通船首航 離島居民回家更安全

澎湖縣「望安之星」交通船今天首航，可載重32噸，搭載旅客99人，是一艘安全實用的客貨兩用船，縣長陳光復與議長劉陳昭玲期許...

高雄74期自辦重劃案再生波 地主堅決反對捍衛家園

高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，質疑全案尚有官司未了，重劃會卻動作頻頻...

左營新台17線南段都計變更案過關 3年後全線通車

台17線楠梓至左營段交通飽和，新台17線南段工程因涉及左營軍事用地延宕多年。高市交通局指出，新台17線北段通車至楠梓區德...

屏南佳冬鄉步入超高齡 玉光日照中心助安心到老

屏東縣佳冬鄉老年人口比例為23.6%，高於整個屏東老年人口比例19.55%，屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦