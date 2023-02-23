成群蜜蜂盤旋高雄天空！外送員等紅燈被螫殤 農業局回應了

高雄市一名外送員今天在路口停等紅燈時，發現天空有一群蜜蜂盤旋，手腕還被螫了一下。高雄市農業局表示，2至4月屬分蜂季節，新蜂王會帶工蜂找地方遷徙，民眾看見蜂群遠離即可。

一名劉姓外送員今天下午在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，「夥伴們請注意，高雄一心、凱旋交叉口有上萬隻蜜蜂盤旋，用路人請小心，我停紅燈手腕被扎到一針！」

劉姓外送員還附上一張照片，顯示天空有許多密集黑點，仔細看，竟是成群蜜蜂。高雄市農業局得知消息後，隨即派員前往了解狀況。

農業局事後也發文回應表示，2月至4月屬於分蜂季節，新的蜂王會帶著工蜂另外找地方遷徙，但飛行中的蜜蜂不會主動攻擊人。

農業局指出，民眾看到蜂群，應對方式是關緊窗戶不要靠近，約10分鐘至15分鐘後，工蜂會隨著蜂王方向穩定行進。

農業局呼籲民眾看到蜂群不要靠近、也不要揮舞，遠離蜂群即可。若蜜蜂已集結，可儘速撥打1999專線由專人處理。