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高雄74期自辦重劃案再生波 地主堅決反對捍衛家園

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，誓死捍衛家園。記者王昭月／攝影
高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，誓死捍衛家園。記者王昭月／攝影

高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，質疑全案尚有官司未了，重劃會卻動作頻頻，市府官員先前的承諾分明跳票！主持說明會的地政局副局長張文欽表示，此案收集意見後會交由重劃會研疑剔除方案，保障所有地主權益。

大寮第74期市地重劃案歷經8任市長，紛擾8年，高市府去年9月間核准實施，再度勾起反對派住戶怒火，今年初多次陳情反抗。高市今、明兩天舉辦四場協調會，邀地主、重劃會面對面溝通，到場住戶群情憿憤，現場砲火四射。

協調會前，26戶地主在地政事務所拉布條抗議，高呼「反對自辦重劃，保障基本人權」，世居內坑、高齡90歲鄭老先生說，政府未曾來溝通協調，也未提賠償問題，重劃後要拆房，「讓我們無厝可住，這有道理嗎？鴨霸」。

黃先生則說，這件重劃案歷經3任市長，吃定百姓不懂重劃，像「溫水煮青蛙」一般，逐步讓案子過關，掠奪人民土地，因為政府漠視人民心聲，讓他們無處發洩，才會站出來抗議發聲，希望市長陳其邁正視，全案退回審視。

「我們只想保住自己的財產和居住權，寒風中有家可住」，自救會民眾指出，市府副祕書長王啟川先前表示，此案會第一照顧弱勢，大家沒獲保障前，重劃案不會繼續，但卻每天有重劃會的人來看現場，導致許多長輩心生恐懼，心神不寧發生車禍、甚至生病。

到場聲援的政大地政系教授徐世榮說，現行自辦市地重劃，透過多數決掠奪相對少數的財產權、生存權及基本人權，是多數暴力，也牴觸憲法；此外透過都市計畫圈地手段，再授權給重劃會掠奪相對少數的土地，是威權時代作法，他更不客氣地指控，政府與財團、派系甚至黑道站同一邊。

協調會上，地政局逐一唱名地主，讓他們表達重劃意願，現場地主全數回應「不同意」，有人已經在當地生活了好幾世代，突遭侵門踏戶強行重劃，案子還沒過，就有鑑界標誌，質疑政府與重劃會合謀強行拆除家園，逕行分配土地。地政局副局長張文欽再三強調「優先照顧弱勢」，也一定尊重不同意的地主意願，會請重劃會研擬剔除方案。

重劃會主席吳鉛凡說，全案均依法處理，目前尚未完成程序，也未動工，希望大家理性溝通，不要涉及人身攻擊。重劃會副總鍾國寧則說，此案經調查有6成地主同意，至於不同意的地主能否剔除，要看地形，若是土地位在邊邊角角不影響及整體規畫，則可剔除。

高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，誓死捍衛家園。記者王昭月／攝影
高雄大寮內坑地區第74期伍厝自辦市地重劃案再掀波瀾，部分地主今天聚於大寮地政事務抗議，誓死捍衛家園。記者王昭月／攝影
高市地政局表示，收集意見後會交重劃會研擬剔除方案，保障各方地主權益。記者王昭月／攝影
高市地政局表示，收集意見後會交重劃會研擬剔除方案，保障各方地主權益。記者王昭月／攝影

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