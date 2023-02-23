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左營新台17線南段都計變更案過關 3年後全線通車
台17線楠梓至左營段交通飽和，新台17線南段工程因涉及左營軍事用地延宕多年。高市交通局指出，新台17線北段通車至楠梓區德民路，南段中海路至南門圓環路段的都市計畫變更案今天審議通過，預計3年後貫穿南北全線通車，紓解沿線產業園區交通，橋頭至左營可省15分鐘車行時間。
新台17線（濱海聯外道路）北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長7.1公里，高雄市府從97年起分階段辦理新台17線都市計畫變更及道路開闢。
高雄市都市計畫委員會今天召開大會，全案經審查後順利通過。主持人副市長林欽榮指出，新台17線道路北段（典昌路至德民路）去年6月通車，南段第一期（德民路至中海路）1.8公里路段獲得內政部營建署補助經費8.9億元，預計今年7月動工，今天審查的第二期為中海路至南門圓環3.2公里，可說是新台17線的最後一哩路。
林欽榮表示，去年8月行政院前院長蘇貞昌視察承諾補助南段第二期經費，相關單位多次邀集軍方協調，路線與寬度調整後順利推動都市計畫變更。
交通局說明，高市都委會通過後將報內政部都委會審議，工務局今年也會先行起段南段第二期規劃設計，只要內政部審議通過就立即能申請15億元經費展開工程，未來道路開闢完成後，可有效移轉原台17線23%車流，同時縮短橋頭至左營車行距離，約減少30％行車時間，也就是可省大約15分鐘，有利南部半導體S廊帶產業進駐。
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