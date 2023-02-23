屏南佳冬鄉步入超高齡 玉光日照中心助安心到老

屏東縣佳冬鄉老年人口比例為23.6%，高於整個屏東老年人口比例19.55%，屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文一等人和長者見證下揭牌啟用，盼促進失能或社會參與度較少的長者走進社區，維持身心健康及自我照顧能力，在最熟悉的環境，過著充滿自信快樂且有尊嚴的生活。

周春米說，佳冬鄉老年人口比例已高於整個屏東老年人口比例，感謝大愛長照服務體系與縣政府共同努力，在佳冬鄉設立第一處日間照顧服務中心，大愛長照服務體系並貢獻10多年豐富的長照服務經驗與資源，讓佳冬鄉長輩能獲得完善和專業的照護。

她說，玉光日間照顧服務中心同一時段可服務24名失智及失能長輩，在疫情的後時代，特別導入人臉辨識結合體溫感測的科技照顧，加強防疫作為，在長輩準備進到日照中心的第一時間，即時掌握體溫是否異常，並妥善安排後續照護，避免群體感染風險；未來也盼與鄰近幼兒園合作，設計老幼共融活動，讓小朋友成為長者最好的治癒良藥，讓長輩越活越年輕。

她說，屏東縣也即將邁入超高齡社會，縣府已建置了57個日照中心，是六都外佈建率最高的地區；為讓長輩能安享晚年，屏東縣更將成立全國第一個長照處，3月1日揭牌，投注更多長照的資源及人才，好好照顧長輩、延緩失智等症狀，讓長者能安心到老。

大愛長照服務體系董事長邱秋華說，大愛體系為加深與佳冬鄉這塊土地的連結，運用的多是在地長照人力，工作人員跟來接受服務的長輩有相似的生活習慣、語言跟文化，便能夠更加貼近，長照需要家庭安心地把長輩交給日照中心照顧，長輩快樂的在這裡度過白天時光，同時也創造在地的就業機會。有需求民眾，可撥打長照服務專線1966或玉光日間照顧服務中心，電話:08─8669322，LINE:0932062770洽詢。