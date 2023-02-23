快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

屏南佳冬鄉步入超高齡 玉光日照中心助安心到老

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供

屏東縣佳冬鄉老年人口比例為23.6%，高於整個屏東老年人口比例19.55%，屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文一等人和長者見證下揭牌啟用，盼促進失能或社會參與度較少的長者走進社區，維持身心健康及自我照顧能力，在最熟悉的環境，過著充滿自信快樂且有尊嚴的生活。

周春米說，佳冬鄉老年人口比例已高於整個屏東老年人口比例，感謝大愛長照服務體系與縣政府共同努力，在佳冬鄉設立第一處日間照顧服務中心，大愛長照服務體系並貢獻10多年豐富的長照服務經驗與資源，讓佳冬鄉長輩能獲得完善和專業的照護。

她說，玉光日間照顧服務中心同一時段可服務24名失智及失能長輩，在疫情的後時代，特別導入人臉辨識結合體溫感測的科技照顧，加強防疫作為，在長輩準備進到日照中心的第一時間，即時掌握體溫是否異常，並妥善安排後續照護，避免群體感染風險；未來也盼與鄰近幼兒園合作，設計老幼共融活動，讓小朋友成為長者最好的治癒良藥，讓長輩越活越年輕。

她說，屏東縣也即將邁入超高齡社會，縣府已建置了57個日照中心，是六都外佈建率最高的地區；為讓長輩能安享晚年，屏東縣更將成立全國第一個長照處，3月1日揭牌，投注更多長照的資源及人才，好好照顧長輩、延緩失智等症狀，讓長者能安心到老。

大愛長照服務體系董事長邱秋華說，大愛體系為加深與佳冬鄉這塊土地的連結，運用的多是在地長照人力，工作人員跟來接受服務的長輩有相似的生活習慣、語言跟文化，便能夠更加貼近，長照需要家庭安心地把長輩交給日照中心照顧，長輩快樂的在這裡度過白天時光，同時也創造在地的就業機會。有需求民眾，可撥打長照服務專線1966或玉光日間照顧服務中心，電話:08─8669322，LINE:0932062770洽詢。

屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供
屏東縣佳冬鄉屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作開辦玉光日間照顧中心，今天在縣長周春米、佳冬鄉長賴文ㄧ等人和長者見證下揭牌啟用。圖／屏東縣政府提供

長照 屏東縣 老年人口

延伸閱讀

影／石斑魚入營養午餐挺漁民 周春米保證屏東學童吃滿4次

屏東縣長期照護處3月1日掛牌 留美女博士陳桂敏任首任處長

屏菸文化基地滿周歲前夕 周春米開箱熱推屏東原民館

屏東啟動行動生活復能車 就近服務偏鄉民眾

相關新聞

屏南佳冬鄉步入超高齡 玉光日照中心助安心到老

屏東縣佳冬鄉老年人口比例為23.6%，高於整個屏東老年人口比例19.55%，屬於超高齡化鄉鎮，縣府和大愛長照服務體系合作...

金門海洋悲歌頻傳 1週3起岸際死亡海豚擱淺

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天在狗嶼灣岸際發現1隻死亡海豚，連同18日、19日的2起，1週內已發現3隻死亡海豚。金門縣水...

影／石斑魚入營養午餐挺漁民 周春米保證屏東學童吃滿4次

去年6月大陸暫停石斑魚輸入後，行政院啟動學生營養午餐「班班吃石斑」，台灣石斑魚養殖最大產區的屏東縣是供貨主力，縣長周春米...

馬爾濟斯穿紅衣逛大街 里長發現報警助返家

高雄三民一警分局接獲里長報案在十全一路看到一隻穿著紅色毛衣的馬爾濟斯犬疑似迷路，員警帶到動物醫院後發現其無晶片，幸陳姓飼...

《守住台灣》228草地音樂會 回歸高美館草坡開放飲食

《守住台灣》228紀念草地音樂會將於2月25日晚上7點在高美術館草坡舉辦，草音過去受到疫情影響採直播或於異地辦理，今年重...

燕巢家園設牙科診療中心 牙醫師進駐服務身障朋友

身心障礙者口腔衛生容易被忽視，高雄市無障礙之家附設燕巢家園今天成立「牙科診療中心」，高雄市牙醫師公會派及ABC牙醫聯盟員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦