影／石斑魚入營養午餐挺漁民 周春米保證屏東學童吃滿4次

去年6月大陸暫停石斑魚輸入後，行政院啟動學生營養午餐「班班吃石斑」，台灣石斑魚養殖最大產區的屏東縣是供貨主力，縣長周春米今天到養殖重鎮的林邊鄉林邊國小視察石斑入餐供餐學童一起享用Q彈滑嫩的清蒸石斑；她說，上學期已安排兩次，本學期一開學即安排一次，保證會吃滿4次， 屏東學生吃到的都是在地送加工、可溯源的優質魚貨。

「屏東縣產的石斑魚，優質也好吃！」周春米今天中午和林邊國小學童共進午餐，也品嚐清蒸石斑魚料理，對Q彈滑嫩的口感讚不絕口，她說，在縣府、學校與團膳廠商努力下，上學期已讓全縣206所國中小6.3萬名學童營養午餐吃到2次石斑魚，這學期一開學即再供應1次，教育處與海洋及漁業事業管理所合作會盤點各公立國中小資源，協調供貨廠商量能，讓學童吃滿4次。

林邊國小為營養午餐公辦公營自設中央廚房學校，且供應鄰近竹林、崎峰及水利國小，供應494名師生午餐。林邊國小今天的營養午餐菜單為清蒸石斑魚、炸里肌肉片、奶香總匯、青菜、冬瓜大骨湯及水果；校長王芳姿說，學生很期待吃到美味的營養午餐及優質的石斑魚，學校也融入食魚教育，讓學童體驗食魚的美味、瞭解食魚的營養價值，達到地產地銷的效益。

「清蒸石斑魚又香又可口，好喜歡吃哦」、「石斑魚吃起來軟軟QQ完全無刺，好吃又下飯」、「以前不大喜歡吃魚，石斑好Q，可以吃很多」，縣府教育處劉育忠說，去年11月時首次為全縣學童供應石斑魚料理，透過學校、團膳廠商與廚工烹調巧思，學生吃得津津有味，今年1月提供第2次，孩子反應很熱烈，本學期一開學再安排一次，林邊國小有石斑養殖戶子女，營養午餐能吃到在地自產的美味石斑料理，特別開心。