《守住台灣》228草地音樂會 回歸高美館草坡開放飲食

《守住台灣》228紀念草地音樂會將於2月25日晚上7點在高美術館草坡舉辦，草音過去受到疫情影響採直播或於異地辦理，今年重新回歸高美館草坡。疫情過後今年觀眾終於可以卸下口罩，再次於草坡上鋪著野餐墊席地而坐自在飲食。

高雄市文化局表示，從2014年開始，高雄春天藝術節連年都有228紀念音樂會，過去多於高美館草坡上以草地音樂會形式舉行，並作為揭開整個藝術節的序幕。

為了讓市民能更親近聆賞音樂，感懷前塵過往的歷史傷痛，發揮228的正面紀念意涵，今年以《守住台灣》228草地音樂會，將由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與台語金曲歌后曾心梅、金曲創作原民歌手戴曉君、金鐘主持邵大倫、美聲男高音朱宏昌、台灣著名次女高音翁若珮及天生歌手合唱團等上百名演出者，共同演繹台灣經典曲目。

男高音朱宏昌渾厚嗓音演唱Tell My Father揭開音樂會序幕，演奏蕭泰然老師對故鄉台灣愛的歌曲《來自福爾摩沙的天使》；接續由多首早期台語歌謠與陳澄波大師的畫作串接，藉由影像的投射傳遞對台灣這片土地的美好意念，讓人們能向過往這片土地上追求民主自由的每股力量。

詩人李敏勇與曾貴海以詩文帶引，次女高音聲樂家翁若珮的獻上蕭泰然老師的兩首歌謠《上美的花》、《永遠的故鄉》，歌聲中也讓人們回想起高雄一路走來，所經歷的轉變。金曲創作歌手戴曉君、台語唱將邵大倫與天生歌手合唱團的歌聲，帶著樂迷們回顧從山川一路走向城市，更透過畫面，見證高雄的逐漸成長。

文化局表示，228草地音樂會循例以露天音樂會演出形式，採取草地席地而坐形式，不特別提供座位，請入場觀眾不要攜帶童軍椅、折疊桌、板凳等進場；也禁帶寵物、嬰兒車、腳踏車入場，禁止使用任何與火相關物品，如吸煙、烤肉等。