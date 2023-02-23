金門醫院林口長庚聯手 成功搶救車禍重傷騎士

金門1名18歲騎士車禍重傷，性命垂危，在金門醫院心臟外科醫師和林口長庚醫院派駐金門醫院的外科醫師聯手搶救下，再後送林口庚醫院後續治療，傷患現已平安出院。

衛生福利部金門醫院今天發布新聞表示，春節前18歲邵姓機車騎士出車禍，到院時休克昏迷，檢查有顱內出血、右側氣血胸合併雙側肺挫傷、肝臟撕裂傷大量內出血與下肢開放性骨折情形，幾乎一隻腳已踏進鬼門關。

金門醫院院長王世典表示，對於這類病人，標準處置是放置胸管後立即安排腹部止血手術，在林口長庚外傷急症外科與金門醫院的長期合作下，已經將大部分複雜的外傷處置流程常態化，這次也不例外，派駐金門的林口長庚外科醫師歐陽俊祥沒有遲疑，照著標準處置進行。

初步為這名傷患後，醫療團隊發現他的肺部挫傷加劇影響血液中氧氣濃度，只能靠ECMO葉克膜體外循環機來挽救。在外傷醫師完成腹部手術後，由心臟血管外科醫師吳君彥接手放置葉克膜；但危機還是沒有解除，必須把傷患送回台灣本島，進行後續治療。

王世典說，為了搶救這條寶貴的年輕生命，醫師帶著葉克膜上機，平安地把傷患送到林口長庚醫院接受後續治療。

這位騎士復原良好，日前出院時，照護團隊與傷患、家屬合照，紀念這個難得的日子，為這場驚心動魄的救援行動畫下圓滿句點。

金門醫院指出，林口長庚外傷團隊，除服務桃竹苗地區外，也長年支援金門的急症外傷醫療。此外，自2021年10月起，外傷急症外科開始支援金門醫院加護病房，強化加護病房外科重症照護能力，讓離島民眾也享有醫學中心一級外傷中心的醫療水準。