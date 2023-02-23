燕巢家園設牙科診療中心 牙醫師進駐服務身障朋友

身心障礙者口腔衛生容易被忽視，高雄市無障礙之家附設燕巢家園今天成立「牙科診療中心」，高雄市牙醫師公會派及ABC牙醫聯盟員配合駐診，日後100位身心障礙者看診便利許多，高屏地區累計共有34處機構提供服務。高市社會局長謝琍琍允諾，初期以家園成員為主要服務對象，若有需求會擴大服務社區身障朋友。

不少身障者需要親友陪同看診，蛀牙率及程度較一般人嚴重。高雄市已有5處全日型照護機構設牙科診療中心，考量就醫需求，燕巢家園籌建時就預留牙科診療空間，在啟用近2年後，獲得慶寶勤勞社福基金會及高雄市ABC獅子會合力挹注經費，診療中心今天正式啟用。

牙科診療中心由高雄市牙醫師公會及ABC牙醫聯盟提供駐診服務。ABC牙醫聯盟院長謝尚廷表示，診療中心設置兩套牙科診療設備，牙醫師每周看診二至三次，身障者除情緒外，不少人合併其他疾病，光有愛心不夠，牙醫師須先接受專業課程訓練，取得學分才能來機構看診。

健保局高屏業務組專委謝明雪指出，身障者口腔照顧很容易被忽略，健保在91年推出牙醫特殊服務，100年擴大把醫療送入照護機構，身障者不用再辛苦去外面就醫，目前高屏已有34處，期許有更多照護機構加入，照顧更多身障就醫不便民眾。

能在熟悉的地方與教保員陪伴，就醫身障者的情緒平穩許多。高市牙醫師公會理事長蘇文藝指出，替身障者服務是公會的社會責任，今天心裡很感動，第二個點在籌畫中，會繼續來推動。