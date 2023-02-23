射箭場用16族圖騰打造彩繪牆 替高雄全原運選手打氣

原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式，今在高雄楠梓射箭場舉行；原民會主委阿布斯說，高雄鮮少有運動場有原民意象的彩繪，這次融入16族原民圖騰，別具意義；出席活動的民代也說，除爭取更多場域供原民選手使用，今年也會規畫全國性邀請賽到楠梓射箭場舉辦。

楠梓射箭場，為高雄可供正式射箭比賽的場地，更是體育活動常用用地，透過市府原民會向運發局研商，將射箭場外牆融入代表16族原住民族的圖騰，打造全新原民文化彩繪牆。

阿布斯說，高雄鮮少有正式運動場有原民彩繪意象，除彩繪外牆，未來也可供全原運原民傳統射箭的選手免費練習與使用。

阿布斯補充，外界較熟悉專業射箭競賽，反觀對原民傳統射箭較陌生，未來會鼓勵社團、同鄉會及原民會來積極辦理傳統射箭相關賽事，讓更多人認識這項運動，也盼未來能有更多族人代表高雄去參賽。

阿布斯還說，2年一次的全國原住民運動會，今年在台北舉辦，未來2025年輪到高雄主辦，這次高雄的選手，都是由去年高雄市原住民原動會的冠軍隊伍，包括籃球、拔河、壘球、傳統射箭及狩獵等，這次傳統射箭代表隊就來自桃源、那瑪夏族人。

國民黨市議員王義雄說，都會區鮮少有可供原民傳統射箭練習的場域，除爭取更多運動場供有需要的選手使用，今年也會規畫全國性邀請賽，到楠梓射箭場舉辦。

原民議員陳幸富說，高雄是多元族群的城市，且許多原民在運動賽事上人才濟濟，未來在市議會也會嚴格監督市府，並落實給予原民區的建設。