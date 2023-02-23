快訊

複製蘇震清模式？藏鏡人掀陳宗彥案 被指是警告賴清德

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

射箭場用16族圖騰打造彩繪牆 替高雄全原運選手打氣

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影

原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式，今在高雄楠梓射箭場舉行；原民會主委阿布斯說，高雄鮮少有運動場有原民意象的彩繪，這次融入16族原民圖騰，別具意義；出席活動的民代也說，除爭取更多場域供原民選手使用，今年也會規畫全國性邀請賽到楠梓射箭場舉辦。

楠梓射箭場，為高雄可供正式射箭比賽的場地，更是體育活動常用用地，透過市府原民會向運發局研商，將射箭場外牆融入代表16族原住民族的圖騰，打造全新原民文化彩繪牆。

阿布斯說，高雄鮮少有正式運動場有原民彩繪意象，除彩繪外牆，未來也可供全原運原民傳統射箭的選手免費練習與使用。

阿布斯補充，外界較熟悉專業射箭競賽，反觀對原民傳統射箭較陌生，未來會鼓勵社團、同鄉會及原民會來積極辦理傳統射箭相關賽事，讓更多人認識這項運動，也盼未來能有更多族人代表高雄去參賽。

阿布斯還說，2年一次的全國原住民運動會，今年在台北舉辦，未來2025年輪到高雄主辦，這次高雄的選手，都是由去年高雄市原住民原動會的冠軍隊伍，包括籃球、拔河、壘球、傳統射箭及狩獵等，這次傳統射箭代表隊就來自桃源、那瑪夏族人。

國民黨市議員王義雄說，都會區鮮少有可供原民傳統射箭練習的場域，除爭取更多運動場供有需要的選手使用，今年也會規畫全國性邀請賽，到楠梓射箭場舉辦。

原民議員陳幸富說，高雄是多元族群的城市，且許多原民在運動賽事上人才濟濟，未來在市議會也會嚴格監督市府，並落實給予原民區的建設。

今年全國原住民運動會，高雄原民傳統射箭代表隊來自桃源、那瑪夏區。圖／市府原民會提供
今年全國原住民運動會，高雄原民傳統射箭代表隊來自桃源、那瑪夏區。圖／市府原民會提供
今年全國原住民運動會，高雄原民傳統射箭代表隊來自桃源、那瑪夏區。圖／市府原民會提供
今年全國原住民運動會，高雄原民傳統射箭代表隊來自桃源、那瑪夏區。圖／市府原民會提供
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府原住民委員會今天在楠梓射箭場舉行原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式。記者陳弘逸／攝影

運動 原住民 議員

延伸閱讀

高雄違規並排停車難解 警方今年取締數較同期暴增逾4成

敬酒失禮給教訓？高雄男遭痛毆倒地 警逮7人雙方避重就輕

高雄計次停車格遭收計時費用 民眾不滿交通局澄清

風格路跑首度前進高雄 完賽獎牌與一卡通聯名

相關新聞

燕巢家園設牙科診療中心 牙醫師進駐服務身障朋友

身心障礙者口腔衛生容易被忽視，高雄市無障礙之家附設燕巢家園今天成立「牙科診療中心」，高雄市牙醫師公會派及ABC牙醫聯盟員...

射箭場用16族圖騰打造彩繪牆 替高雄全原運選手打氣

原住民文化彩繪牆暨今年原運射箭代表隊祈福儀式，今在高雄楠梓射箭場舉行；原民會主委阿布斯說，高雄鮮少有運動場有原民意象的彩...

「台灣最香部落」牡丹東源村 環教中心啟用服務再升級

南排灣聚落的屏東縣牡丹鄉東源村，有得天獨厚的溼地生態環境、水上草原及東源湖與原民文化，夏季野薑花盛開，又有「台灣最香部落...

免費光電儲能球場喜從天降 山中石門國小獲台塑生醫大禮

屬於「極偏遠」的屏東縣原民牡丹鄉石門國小，被台塑生醫公司選定為全台首座結合鋰鐵電池儲能系統太陽光電球場受贈學校，醫董事長...

屏東科學園區環評過關 上半年將展開招商並動工

行政院環境保護署昨天進行「南部科學園區屏東園區」環評大會審查，並決議通過。屏東縣政府感謝環評大會對屏東科學園區審查的嚴格...

3月1日掛牌 屏縣延攬陳桂敏接掌長照處

屏東縣邁入超高齡社會，縣府為提升安老量能，率全國之先成立長期照護處，3月1日掛牌，首任處長由高雄醫學大學長期照顧研究中心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦