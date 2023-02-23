馬爾濟斯穿紅衣逛大街 里長發現報警助返家

高雄三民一警分局接獲里長報案在十全一路看到一隻穿著紅色毛衣的馬爾濟斯犬疑似迷路，員警帶到動物醫院後發現其無晶片，幸陳姓飼主不久後即報案，才讓毛小孩順利返家。

高雄市政府警察局三民一分局十全派出所昨天上午8時許接獲轄區里長報案，指看到一隻馬爾濟斯犬遊蕩在十全一路上，由於狗狗有穿紅色毛衣，研判應該是有飼主飼養逃家迷路，協請警方幫忙尋找主人，讓牠能順利回家。

三民一分局今天發布新聞稿指出，員警將牠帶回所內時，發現其穿著漂亮紅色衣服及藍色項圈，一定有人飼養。但帶往動物醫院檢查後卻發現沒有晶片，只好暫宿在院內。當員警正頭痛如何尋找飼主時，62歲陳姓婦人神色匆忙趕往派出所詢問是否有人撿到毛小孩。

員警將陳婦帶往動物醫院後，發現這隻馬爾濟斯見到陳婦一直搖尾巴認出主人。陳婦則說，昨天早上發現牠不見後也一直在尋找，幸好有里長與警方幫忙，才能順利找回愛犬。