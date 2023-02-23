「台灣最香部落」牡丹東源村 環教中心啟用服務再升級

南排灣聚落的屏東縣牡丹鄉東源村，有得天獨厚的溼地生態環境、水上草原及東源湖與原民文化，夏季野薑花盛開，又有「台灣最香部落」美名，部落首位國立大學生孫銘恆12年前返鄉後，透過補助計畫開辦部落導覽解說員認證成立導覽解說隊，去年經環保署認證環境教育場域，部落環境教育中心也在昨天啟用，提供遊客更優質的社區生態旅遊服務。

牡丹鄉長潘壯志說，東源部落環境教育中心位於牡丹鄉東源村，也是國家重要濕地「東源濕地」所在，當地擁有濕地、森林、花海等自然地景的排灣族部落，夏天美麗馨香的野薑花海盛開，不僅有「台灣最香部落」的美名，當地119縣道也被環島族形容是「最香道路」，野薑花海外，還有全國最大的水社柳森林，每到冬季開花時節，水社柳樹梢掛著金黃色的花絮隨風飄舞。

他說，東源部落透過濕地保育補助計畫完成社區導覽解說員認證及制度，並成立社區導覽解說隊，將部落文化、濕地保育及環境教育導入生態旅遊，並促成部落人才參與環境教育人員認證訓練，將部落生態與文化課程向外推廣，去年通過環保署環境教育場域認證，定名為東源部落環境教育中心，成為全台首處由縣府、鄉公所及部落共同協力打造的環境教育設施場所。

孫銘恆說，東源部落最大的亮點是水上草原、野薑花田和瀕危植物溼地生態，還有占地5公頃、鄉公所公共造產東森林遊樂區，有高大蔽日的桃花心木和東源湖（又名哭泣湖），鄉公所2019年申請國家重要濕地，原民文化課程加入濕地保育觀念，2020年通過地方級重要濕地，將環境教育列為濕地保育利用計畫一環，也讓部落參與環境教育人員訓練，取得認證，並成立「牡丹學」工作坊推廣至全鄉，