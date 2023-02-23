免費光電儲能球場喜從天降 山中石門國小獲台塑生醫大禮

屬於「極偏遠」的屏東縣原民牡丹鄉石門國小，被台塑生醫公司選定為全台首座結合鋰鐵電池儲能系統太陽光電球場受贈學校，醫董事長王瑞瑜日前與石門國小校長周淑琴簽受贈約，本月底將開工，暑假啟用；1座光電儲能風雨球場喜從天降，不僅成為電力自給自足的全綠能小學，儲電還可供部落緊急用電需求；周淑琴說，過程好夢幻，感謝台塑生醫和老天眷顧。

台塑生醫董事長王瑞瑜說，公司秉持「取之於社會、用之於社會」精神，斥資近2000萬元，捐贈屏南地區牡丹鄉石門國小光電儲能球場，協助該校有座遮陽擋風避雨的運動場地，有助學童強健體魄，實踐台塑生醫推動「預防醫學」的宗旨，也是響應政府再生能源政策的推動，結合太陽能板與儲能設施創能，提供讓學校供電自給自足的綠電，達成節能減碳目的。

這座全台首座結合鋰鐵電池儲能系統的太陽光電球場，定2月底動工、7月啟用， 每年可發電約11萬度，年減碳量約58噸，相當於種植4830棵樹， 不僅可滿足學校全年電力需求，讓學校用電自發自用外，餘電不躉售，還可供應當地部落緊急用電需求；斷電時，儲能系統可供應球場1周的照明需求， 若再搭配太陽能發電，可提供長達41天的防災需求。

到簽約會場見證的教育部常務次長林騰蛟說，體育署推動有風雨球場需求學校建置光電球場，石門國小地理位置屬於極偏遠，由光電廠商主動投資建置光電儲能球場，因餘電不躉售，確實有難度，感謝台塑生醫看見偏鄉需求，願意站出來，催生全台首座光電儲能風雨球場，對原住民地區學生運動發展有助益。