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屏東科學園區環評過關 上半年將展開招商並動工

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
南部科學園區屏東園區面積73.83公頃，將帶動年產值上看360億元，提供5400個工作機會。圖／ 南部科學園區管理局提供
南部科學園區屏東園區面積73.83公頃，將帶動年產值上看360億元，提供5400個工作機會。圖／ 南部科學園區管理局提供

行政院環境保護署昨天進行「南部科學園區屏東園區」環評大會審查，並決議通過。屏東縣政府感謝環評大會對屏東科學園區審查的嚴格把關，環評通過後，國科會南科管理局預計今年上半年動工，縣府將與國科會共同舉辦系列招商活動，並依環評大會決議，兼顧產業開發與環境品質的維護。

縣府城鄉發展處說，屏東科學園區案經過環保署3次專案小組會議審查把關，在南科管理局承諾提高園區透水率，並且同意未來與鄰近產業園區開發計畫，如屏東科技產業園區聯合進行整體環境管理，減輕環境衝擊；另針對保育類動物東方草鴞擴大友善綠地至0.8公頃，和承諾將園區廠商進駐及營運達到一定規模80%後，再次執行健康風險評估，終獲環評大會決議通過環境影響評估審查。

城鄉發展處表示，屏東科學園區面積73.83公頃，將帶動年產值上看360億元，提供5400個工作機會，預計引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等產業；此外，該地同時也位於縣府規劃的「高鐵屏東特定區」範圍內，周遭不少重大建設案，如高鐵屏東站、經濟部的屏東科技產業園區擴區、運動休閒園區（國際棒球場）、雙語學校等，未來將與科學園區發揮共同效益，帶動經濟發展。

屏東縣政府 環評 南科

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