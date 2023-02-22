業者盼農地未登工廠認定再放寬 王美花直言「會被罵」

農地違章工廠納管過程繁複，已申請工廠須在今年3月20日（因假期延長一天）前送工廠改善計畫書，距離截止日不到一個月，高雄市仍有1200家尚未送件。經濟部長王美花說，合法化時程長達20年，去年納管只是先「舉手」，期限前未送計畫書就沒有機會，會跨部會協助解決汙水管線、外部水源等棘手問題，將製作QA小冊子釐清疑慮，盡量用白話文，讓大家看得懂。

高市經發局指出，未登工廠登記納管去年3月截止，今年3月19日前要提送改善計畫書，高雄市4412家工廠申請，仍有1200多家尚未提計畫。立委邱志偉今天邀集經濟部長王美花與農地工廠業者在南科高雄園區座談，市府經發局、農業局、消防局等單位人員出席答覆問題。

王美花表示，合法過程冗長，別的法規完成修法後就沒事，唯獨工輔法修法後要忙20年；剛通過的疫後特別條例內包含「產業跟中小企業方案」， 裡面涵蓋基礎建設，中央將會挹注經費處理共同管溝問題，會先將納管工廠問題類型化之後逐項協助解決。

座談會反映問題五花八門，有人質疑為何105年後空照圖上未設廠農地不能納管，農地也會買賣，盼能修改辦法，放寬認定。王美花表示，外界都在關注農地既成工廠合法化一事，如果放太寬，經濟部會被罵「縱容炒作」，無法被接受。

也有業者反映，外部水源到底要用直線或步行距離統計，另申請納管後，消防局登門稽查被開限期改善單，要求3個月限期改善，消防技師根本忙不過來。消防局表示，高雄發生城中城事件後嚴格執法，業者可以展期方式處理。