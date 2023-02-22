澎湖花火節離島開暖場 4場焰火試放供遊客先睹為快

澎湖縣國際海上花火節今年將與迪士尼合作，訂4月20日至6月29日每周一、周四，在觀音亭親水遊憩區園區，施放10分鐘焰火，並規畫700台至900台無人機展演。澎湖縣政府旅遊處今天表示，今年首度規畫4場試放焰火，為花火節暖場，期盼吸引遊客參加花火節、提升澎湖離島觀光。

澎湖縣旅遊處訂4月13日晚間8時，在於澎湖觀音亭園區試放焰火，另5月12日、24日及6月10日，分別在吉貝、七美及望安等離島試放焰火，為4月20日起的花火節暖場。

澎湖縣旅遊處表示，澎湖國際海上花火節暖場場次，將結合地方特色主題，根據各離島地形，規畫合適的煙火施放效果及無人機展演內容，每場除了舞台演出，並於晚間8時施放10分鐘焰火，期盼增加離島觀光人潮。

澎湖花火節近年吸引遊客觀賞，許多遊客也改採搭船在海上觀賞焰火，澎湖縣政府也推薦觀賞點，包括金龜頭、馬公第一漁港和第三漁港、案山漁港、重光海堤，另在西嶼赤馬安檢站、東衛水庫、風櫃蛇頭山等較遠的地點，也可以拍攝不同角度的焰火。