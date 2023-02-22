高雄計次停車格遭收計時費用 民眾不滿交通局澄清

高雄市路邊停車格收費有計時、計次2種。鳳山區國富路格位今天從計時改為計次，但收費單仍採計時收費，引發民眾不滿。交通局表示，下午才全數改完，明天起就會計次收費，今天的停車費會從寬認定。

計時格位一小時30元，以半小時15元為單位收費；計次則是6小時收30元。民眾吳小姐向中央社記者反映，今天到國富路訪友，看到格位從計時變計次相當欣喜，沒想到要離開時發現收費單仍是計時收費，費用原本只要30元變成60元。

「明明地上、牌面都寫計次收費，卻還收計時的費用。早知道就停旁邊的計次停車場」。吳小姐說，看到收費單後馬上打單子上的電話反映，沒想到對方卻回覆「目前未接獲交通局通知，仍會採計時收費」。

交通局接受中央社記者採訪說，明天起國富路就會全面採計次收費。因工程從今天早上起陸續塗改地面文字和立牌，直到下午才全數改完，每位民眾停車時的收費狀態可能不同。如有民眾持單申訴會從寬認定，改為計次費用。

交通局進一步說明，國富路是住宅區，為滿足停車需求，從民國107年起設有五甲社區公有停車場，可容納177輛汽車，採計次收費。為提高停車格位周轉率，路邊停車格從計次改為計時收費；但久經民代、居民反映，希望路邊停車格改回計次。

交通局實際觀察，民眾為省荷包大都把車停進停車場，造成停車場一位難求，還曾有一般車輛占用電動車位情形。路邊停車格則有不少車位，使用率不佳。考量周邊是住宅區，幾無商業活動，會勘後決議將路邊停車格改回計次收費。