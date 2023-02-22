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搜救犬技能再強化 台東縣府與日本搜救犬協會簽MOU
近年來國內外地震頻繁，台東去年歷經917及918大地震，消防局為讓搜救犬的搜救能力更精進，並與國際搜救水平接軌，今天在縣長饒慶鈴見證下與日本搜救犬訓練士協會簽訂官方MOU，未來雙方將交流傳承及指導搜救犬技術。
饒慶鈴說，台東擁有全台首支國家認證中型搜救隊，今年4、5月將輪值待命國際人道救援工；災害發生除靠訓練有素的消防人員外，另一就是最可靠的夥伴搜救犬，這次與日本搜救犬訓練士協會簽署協定，搜救犬技能及訓練將提升。
簽訂儀式由饒慶鈴代表縣府與現任RDTA日本搜救犬訓練士協會理事長兼IRO（國際搜救犬組織）國際裁判官村瀨英博共同簽署官方MOU。村瀨英博肯定台東縣在救災及搜救犬訓練能力，未來也不排除協會犬隻到台東進行移地訓練。
消防局表示，搜救犬隊自105年籌組至今，參與過國內莫拉克風災、高雄氣爆、0206台南維冠大樓及花蓮大地震等搜索任務；目前共有7隻搜救犬，包括1隻通過高級認證、1隻中級認證、3隻初級認證及2隻培訓犬，並配置在特種搜救分隊搜救犬小組訓練中心，
另去年爭取250萬經費，為搜救犬準備專用K9運輸指揮車外，搜救犬小組訓練中心擴建工程，預計今年完工，將提供專業訓練場所和搜救犬更好的馴養及照護環境基地。
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