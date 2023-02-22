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屏東縣長期照護處3月1日掛牌 留美女博士陳桂敏任首任處長
屏東縣邁入超高齡社會，縣長周春米為提升長輩安老量能，將長照管理中心升格為長期照護處，3月1日掛牌運作，周今天公布由高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任，她說，陳的學經歷豐富，老人健康、高齡長期照護有深入研究，曾獲美國Hartford國家老年醫學護理中心傑出老人護理教育獎，經深談、交換意見力邀出任處長，為長輩提供專業的全方位服務。
周春米今偕陳桂敏亮相，並宣布原長期照護管理中心主任田禮芳任副處長，有機構管理、服務管理科、照顧管理3科；她說，屏東縣老年人口比例近20%，已邁入超高齡社會，長輩安老問題日益重要，前縣長潘孟安任內時在全縣佈建392處村里照顧關懷據點，奠下良好基礎，上任後率全國之先成立長照處，希望提供更專業、更全面的服務，盼在陳桂敏帶領下，加上縣府的跨局處協調合作能力，可規畫更完善的照護服務，讓長輩更有尊嚴地安享晚年。
陳桂敏說，在學術界耕耘26年，專業領域在高齡長照區塊，年輕時曾任護理師，更能了解現在台灣長照基層夥伴所面臨的挑戰，當拿到美國明尼蘇達大學老人護理學研究所博士學位時，正面臨台灣積極推動長照政策階段，過往擔任評審評選過程中，發現屏東縣的表現優異，對縣府推廣長照業務印象深刻，在周縣長鼓勵下，決定挽起袖子挑戰公部門的全新領域。
陳桂敏曾獲國際護理榮譽學會老人護理領導者獎、美國護理科學院院士、台灣護理學會傑出護理人員專業貢獻獎，現為科技部生命科學研究發展司社會醫學學門護理學科召集人、高醫高齡長期照護碩士學位學程教授兼主任、高醫長期照顧研究中心主任；她說，長照服務不是一蹴可及，上任後朝6大目標努力，包括在地人才培育、精準長照服務、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等，加上長輩數位化能力再強化，讓服務更專業貼心、涵蓋率再提升。
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