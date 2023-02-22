屏東縣長期照護處3月1日掛牌 留美女博士陳桂敏任首任處長

屏東縣邁入超高齡社會，縣長周春米為提升長輩安老量能，將長照管理中心升格為長期照護處，3月1日掛牌運作，周今天公布由高雄醫學大學長期照顧研究中心主任陳桂敏出任，她說，陳的學經歷豐富，老人健康、高齡長期照護有深入研究，曾獲美國Hartford國家老年醫學護理中心傑出老人護理教育獎，經深談、交換意見力邀出任處長，為長輩提供專業的全方位服務。

周春米今偕陳桂敏亮相，並宣布原長期照護管理中心主任田禮芳任副處長，有機構管理、服務管理科、照顧管理3科；她說，屏東縣老年人口比例近20%，已邁入超高齡社會，長輩安老問題日益重要，前縣長潘孟安任內時在全縣佈建392處村里照顧關懷據點，奠下良好基礎，上任後率全國之先成立長照處，希望提供更專業、更全面的服務，盼在陳桂敏帶領下，加上縣府的跨局處協調合作能力，可規畫更完善的照護服務，讓長輩更有尊嚴地安享晚年。

陳桂敏說，在學術界耕耘26年，專業領域在高齡長照區塊，年輕時曾任護理師，更能了解現在台灣長照基層夥伴所面臨的挑戰，當拿到美國明尼蘇達大學老人護理學研究所博士學位時，正面臨台灣積極推動長照政策階段，過往擔任評審評選過程中，發現屏東縣的表現優異，對縣府推廣長照業務印象深刻，在周縣長鼓勵下，決定挽起袖子挑戰公部門的全新領域。