台中魚市場直送 李方艾美「海鮮季」嘗好料理有優惠

台中魚市場是中部地區漁獲最大集散地，為推廣台灣國產魚，今結合李方艾美酒店自助餐廳以午仔魚、龍膽石斑和鱸魚為食材，製作精美的料理，消費者3月1日至6月30日只要在台中魚市場的「販魚所」消費滿888元，即贈新食譜全日餐廳100元抵用券一張。憑用餐發票到台中魚市場販魚所選購，也還享有購物85折優惠。

包括漁業署長張致盛、新聞局長鄭照新和台中魚市場董事長李煥湘等都出席今天的記者會。張致盛還與主廚共同製作現烤午仔魚一夜干及三杯龍膽石斑，現場香氣四溢。

張致盛說，在台灣講到好吃的魚，有所謂「一午，二鮸（或鯧）、三嘉鱲」的說法，其中一午指的就是午仔魚，午仔魚的油脂含量高，尤其是不飽合脂肪酸很多，Omega3每100公克有百分之一點多，含量很高，過去主要外銷市場是大陸，但現國內也大力推廣，魚市場的消費量比以往增加60%以上。

而龍膽石斑以往在海裡，台灣能在養殖池養，是突破和被稱讚頌的。龍膽石斑的外表滑溜，魚皮富含膠原蛋白，魚肉鮮嫩好吃。至於鱸魚則是對癒傷很好，但平常就可以吃，不一定要生病才能吃。

李方艾美酒店說，飯店二樓的新食譜全日餐廳以「每天吃魚都不會膩」的想法，跳脫傳統清蒸或乾煎手法，依照龍膽石斑、午仔魚及鱸魚不同口感，調製了台式三杯、法式香料、德式酸菜等多達10種風味料理，每天都有不同口味的驚喜。另外在百匯熱鍋及日本料理主題區，也能享用台中魚市場新鮮直送的各式海鮮料理，展現最佳的風味。

李煥湘說，魚市場成立漁獲直營中心「販魚所」，新鮮漁獲經拍賣即進行清鱗、內臟，冷凍包裝後直接上架販售，省去一般批發與零售間的距離；民眾第一手採買後回家簡單處理，即可吃到海鮮的鮮甜風味。