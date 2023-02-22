南部用水嚴峻 高屏溪沿岸將再開鑿50口抗旱水井

水情日漸嚴峻，高屏溪沿岸已經開鑿62口抗旱水井，水利署提報抗旱計畫，今年4月底前將在高屏溪沿岸增鑿50口抗旱水井，完成後可日增13.2萬噸用水。加上新井，高屏溪沿岸的抗旱井總數將達112口，學者認為，高屏溪地下水與伏流水充沛，短期內鑿井尚可因應。

高雄面臨30年來降雨量最少局面，水情燈號進入綠燈。大高雄民生與工業用水單日用水約145公噸，市長陳其邁昨會同水利署、農田水利署高雄管理處、自來水公司、水利局及專家學者等舉辦水資源調度會議。

屏科大名譽教授丁澈士、成大教授周乃昉指出，高屏溪流域廣闊，雖然降雨少導致川流量降低，不過地下水及伏流水水源充沛，短期內鑿井尚可因應，建議高市府可與水利署合作，往高屏溪上游持續開發地下水及伏流水，取水後引入自來水公司淨水場增加水源供應。

水利署表示，2023年抗旱計畫將在高屏溪沿岸再開鑿50口抗旱水井，4月底前完成供水，日增13.2萬噸水源，藉由調度高屏溪流域水資源，增加供水韌性，積極將開發高屏溪、隘寮溪、荖濃溪及下游東港溪等沿線地下水及伏流水等水源。

水利局指出，陳其邁指示水利局與水利署橫向溝通，協助辦理緊急抗旱水井工作，並廣納專家學者建言，讓外界充分瞭解多元水資源開發策略及應用。