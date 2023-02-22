臺鐵高雄機廠都計變更案修正 最大保留鐵道紋理與地景

高雄市政府今天針對「臺鐵高雄機廠保存與再生—都計變更案」，舉辦第二次公開展覽對外說明。副市長林欽榮表示，市府三項規畫原則為：最大保留鐵道紋理與地景、貨車工廠全棟保存再生利用、保障臺鐵資產開發政策任務。條正方案明日提市都委會確認，3月公開展覽，市都委會審議通過再報內政部核定。

臺鐵高雄機廠位處鳳山、前鎮、苓雅三區交界處，占地約31公頃，原為南臺灣最大鐵路客貨車廂維修工廠，因鐵路地下化及臨港線停駛，行政院102年核定整廠遷建至屏東潮州，並已於110年10月完成遷建。高雄機廠是中央、地方攜手推動工業棕地轉型發展的重要案例，都市計畫變更啟動至今將近10年，去年4月27日高市都委會審議修正通過後，各界就貨車工廠、鐵道紋理及老樹保留等提出意見。

林欽榮表示，修正內容為保留廠區既有鐵道紋理，指定西南側A5特文區街廓為容積送出基地，讓全街廓成為公共開放空間，提供市民休憩；同時保留整棟貨車工廠由4跨變成6跨，及移車台場域，並調整輜汽路通往凱旋路道路路型為微笑曲線。

林欽榮說，廠區內樹木經過工務局養工處全面調查，主要樹種為雨豆樹、榕樹、樟樹及印度紫檀等，農業局去年12月提報樹保會審議通過優先指定18株特定紀念樹木，後續尚有15株待提會審議。未來開發時，區內樹木可透過法定空地留設原地保留，如因道路開闢、人車通行安全等考量，得由開發行為人依法擬具樹木留存保護或移植復育計畫，報請主管機關農業局審核，移植至區內公1、公2及A5街廓或基地內適當地點。

面對居民對停車場、公園綠地及道路連通的期待，未來將透過市地重劃方式辦理開發，開闢公共設施用地及道路系統，改善地方環境品質。此外藉由輜汽路向西連通至凱旋路、公正路向北連通至武昌路，適度紓解周邊道路的交通負荷；也藉由瑞西街打通至二聖路，增進民眾進出交通便利，施作排水設施解決周邊武慶路、瑞北路一帶淹水問題。

高雄大學副校長陳啟仁表示，老樹冊列重要植栽，集中綠地比分散式更好，此案可作為後工業時代轉型個案。建築師趙建銘認為，退縮地修正後不再是行人地獄，是都計典範。打狗文史再興會社陳坤毅則提醒，希望未來在公共議題納入更多民間討論機制。