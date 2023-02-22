屏菸文化基地滿周歲前夕 周春米開箱熱推屏東原民館

屏東縣原住民族有三地門等8個鄉，人口占7.4，縣府文化處特別在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱，佔地500的展覽空間，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及數位互動裝置，更能臨場感受「斜坡文化」的精粹。

縣長周春米說，屏東原民館除是保存與延續原住民傳統、精神信仰之地，更是能凝聚能量，展現原住民特色及魅力的場館；在屏菸1936文化基地於2月25日滿周年之際，原民館同時開幕，讓屏菸集結了客家與原民文化展館，更顯現出屏東多元族群共好、共榮的意義。

縣文化處長吳明榮說，原民館分常設展與特展區，常設展「斜坡上的子民」為概念，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現原住民文化與生活樣貌；特展區定期更換主題，首檔特展為「山的氣息‧森林之音─排灣族口鼻笛特展」，藉由聲音引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程，同時透過體驗學習，帶來富含視、聽覺饗宴的參觀歷程。

常設展分為7大展區，「炊煙的祝福」透過視覺與聽覺呈現原住民祈福時陣陣煙霧及祝禱聲，從中了解原住民對祖靈的羈絆關係；「時間的景色」透過文物及影片認識屏東原住民的生命禮俗及地景變化；「母親之河」運用投影技術呈現原住民居住環境的山系、水文；「庭院中的故事」展示原住民飲食、工藝文化相關器物、木雕作品。