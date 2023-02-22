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屏菸文化基地滿周歲前夕 周春米開箱熱推屏東原民館

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處

屏東縣原住民族有三地門等8個鄉，人口占7.4，縣府文化處特別在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱，佔地500的展覽空間，將屏東原住民豐富的人文藝術與生活智慧，透過沉浸式策展手法，結合影音、聲光效果、實景投影技術及數位互動裝置，更能臨場感受「斜坡文化」的精粹。

縣長周春米說，屏東原民館除是保存與延續原住民傳統、精神信仰之地，更是能凝聚能量，展現原住民特色及魅力的場館；在屏菸1936文化基地於2月25日滿周年之際，原民館同時開幕，讓屏菸集結了客家與原民文化展館，更顯現出屏東多元族群共好、共榮的意義。

縣文化處長吳明榮說，原民館分常設展與特展區，常設展「斜坡上的子民」為概念，展出原住民建築、器物、藝術創作等，運用數位與聲光技術，打造沉浸式氛圍，呈現原住民文化與生活樣貌；特展區定期更換主題，首檔特展為「山的氣息‧森林之音─排灣族口鼻笛特展」，藉由聲音引領民眾認識口鼻笛的藝術特色、文化內涵與製作材料及過程，同時透過體驗學習，帶來富含視、聽覺饗宴的參觀歷程。

常設展分為7大展區，「炊煙的祝福」透過視覺與聽覺呈現原住民祈福時陣陣煙霧及祝禱聲，從中了解原住民對祖靈的羈絆關係；「時間的景色」透過文物及影片認識屏東原住民的生命禮俗及地景變化；「母親之河」運用投影技術呈現原住民居住環境的山系、水文；「庭院中的故事」展示原住民飲食、工藝文化相關器物、木雕作品。

「居所的日常」透過石板屋層層堆疊的頁岩板塊展現排灣、魯凱族的建築工藝，顯示族人與自然環境共處的生活模式；「群山的環抱」利用實景投幕呈現石板屋外的端景，並運用不同視角，展現群山的各種風貌；還有「山中的遊園地」透過互動裝置讓人體驗原住民生活。

屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處
屏東縣政府文化處在屏菸1936文化基地16號倉庫打造「屏東原民館」，定2月25日開館，屏東縣長周春米今天搶先開箱。圖／屏東縣政府文化處

原住民 周春米

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