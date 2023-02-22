從空中鳥瞰屏東讓人驚豔 「山林之美」24日勝利新村開展

有「一代空拍大師」美譽的已故導演齊柏林，用空中俯瞰拍攝呈現山河之美並表達對土地的關懷；屏東縣政府與資深空拍攝影師張大川老師合作，出版「視角3092─屏東原住民族山林部落紀實」一書，用空中視角看見屏東大武山壯闊之美，24日至3月30日於勝利新村成功區舉辦「山林之美‧部落紀實」展，邀民眾前往一窺原鄉部落風貌，看見不一樣的屏東之美。

縣長周春米表示，屏東縣是山海交匯之地，地景千變萬化、族群多元，不管以何種角度觀看，屏東都展現獨有的南方特色，這樣令人驚嘆的景色需要被記錄、被看見；縣府透過與資深空拍攝影師張大川老師合作，從空中視角看見屏東，出版「視角3092─屏東原住民族山林部落紀實」一書，展覽期間並有新書發表和心情分享會。