前瞻5.8億楠梓園區新大樓動土 王美花：會常來高雄動工

高雄市楠梓科技產業園區已逾56年歷史，隨產業轉型，因應台商回流擴廠，經濟部加工出口管理處推動場域更新計畫，獲前瞻計畫5.8億補助，興建園區創新展業大樓，今舉辦動工典禮，預計2025年完工。因應園區土地飽和問題，經濟部長王美花說，未來仍會設法騰出空間，還開玩笑說，會經常來動工。

王美花致詞時說，上周就有3天來高雄3天，來就是表示有很多與經濟發展有關的建設，每次在做A，市長就說還有B、C要打拚。

談到園區創新產業大樓，王美花說，地點都非常好，但沒空間有蓋，就採騰籠換鳥的方式，釋出產業用地，推動老舊建築拆除重建，新基地則由穎崴科技拔得頭籌，顯見台灣半導體先進製程不斷推進；至於舊有園區如何騰出空間，她說如同今動工的創新產業大樓，都會設法擠出空間找出辦法。

「投資在先，收穫馬上會來」王美花舉稅收為例，為何比預估成長還多，就是產業界各個厲害的廠商，多賺的錢，多繳的稅，可以來全民共享，總統也指示要把多得額外經費，來照顧更多中小企業。

陳其邁說，除園區更新，楠梓科技產業園區三園區約3.5公頃左右，國發會已經核准，約在2024年動工；另台積電也在附近，北高雄A級商辦需求大增，盼能藉公有土地、國營事業聯合開發提供更多商辦空間；陳也重申，會確保水源供應無虞。