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高市文小26非營利幼兒園動土 113年招收380名2～6歲幼兒

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天主持「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生，將是全市最大的非營利幼兒園，可招收380名2歲到6歲幼兒。

高雄市長陳其邁表示，鼓山區人口成長非常快，尤其是農16、美術館地區，市府利用寶貴資源來擴大公共化教保服務，文小26幼兒園可提供380個名額，幼兒就近就學，受到最好的照顧。

陳其邁表示，這三年高雄公共化教保服務提供量共增加了356班、8700個名額，可以說是六都成長速度最快的城市。高雄公共化教保服務如期在去年達到40%的目標，希望在未來的兩年內能達到45%的目標，持續提供優質、平民收費的教保服務，讓年輕爸媽放心的生、放心的養。

教育局長謝文斌表示，文小26幼兒園預定113學年度開園，教育部補助85%、1億3430萬，高雄市自壽2370萬元，未來提供380名入園名額，其中3至5歲10班，收托300人；2歲5班，收托80人。

水利局長蔡長展表示，鼓山區人口14萬，是高雄人口成長數最高區位之一，加上楠梓、橋頭科學園區開發，未來青壯人口激增，平衡公私幼就學比例，幼兒園設置迫在眉捷。文小26幼兒園南側臨農16公園，建築量體配置北邊，戶外活動空間南向與公園綠意連接。建築面積1009平方公尺，地上三層，將空間使用最大化，二樓有大面積露台供幼兒玩耍。

高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁主持「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁主持「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，鼓山區人口成長非常快，文小26幼兒園可提供380個名額，幼兒就近就學，受到最好的照顧。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁表示，鼓山區人口成長非常快，文小26幼兒園可提供380個名額，幼兒就近就學，受到最好的照顧。記者徐如宜／攝影

幼兒園 陳其邁 水利局

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