高市文小26非營利幼兒園動土 113年招收380名2～6歲幼兒

高雄市長陳其邁今天主持「鼓山區文小26幼兒園新建工程」動土，總經費1.58億，預計113年8月招生，將是全市最大的非營利幼兒園，可招收380名2歲到6歲幼兒。

高雄市長陳其邁表示，鼓山區人口成長非常快，尤其是農16、美術館地區，市府利用寶貴資源來擴大公共化教保服務，文小26幼兒園可提供380個名額，幼兒就近就學，受到最好的照顧。

陳其邁表示，這三年高雄公共化教保服務提供量共增加了356班、8700個名額，可以說是六都成長速度最快的城市。高雄公共化教保服務如期在去年達到40%的目標，希望在未來的兩年內能達到45%的目標，持續提供優質、平民收費的教保服務，讓年輕爸媽放心的生、放心的養。

教育局長謝文斌表示，文小26幼兒園預定113學年度開園，教育部補助85%、1億3430萬，高雄市自壽2370萬元，未來提供380名入園名額，其中3至5歲10班，收托300人；2歲5班，收托80人。