快訊

TaiwanPlus成為外國人眼中糖衣大外宣 問題就出在台灣之美

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東熱博已吸客170萬人次 「彩魚新視界」觀賞魚好吸睛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供

今年1月中旬開幕的屏東熱帶農業博覽會，已吸引170萬人次入園，縣府在園區設置寓教於樂的多元主題區，其中，屏東農業物產館2樓規畫的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。熱博至2月28日結束，縣長周春米請民眾把握最後時間來春遊，體驗屏東農業的熱帶風情。

縣府農業處長鄭永裕說，「彩魚新視界」為屏東漁業及觀賞魚展示主題區，每年都深獲民眾喜愛，今年結合屏東多元物產主題，呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，除了有高貴的神仙魚，還有金魚、孔雀魚、錦鯉、慈鯛、鼠魚、米蝦到螯蝦等，並加入首次亮相的可愛樹蛙、角蛙，共有122缸，為熱博史上展出最多的魚種。

他說，彩魚區今年特別邀請佳冬養殖業者的海廢藝術家吳國振，展示利用廢棄浮標、漁網等海洋垃圾所製作的裝置藝術，擬真呈現海底世界裡的水草、海龜、小丑魚等元素吸引小朋友目光；展示區外，更有水產超市可以購買到屏東石斑魚、午仔魚等水產好物，農會超市先前推出的午仔魚一夜干買二送一的活動在水產超市持續販售，即日起開始有消費不限金額就送紀念扇子的活動，歡迎2/28前來熱博的彩魚新視界展區一起來認識屏東的驕傲。

另 「2023屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流比賽」將於2月25日至26日登場，也是台灣觀賞魚的年度盛會，期藉由屏東縣熱博期間舉辦國際觀賞魚比賽，除遊賞屏東特色的農漁牧特產外並能欣賞水中藝術品達到紓壓療癒效果，現場並舉辦相關水族知識講座及互動活動，傳達愛護海洋生態環境的環保知識。

屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供
屏東熱帶農業博覽會的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。圖／屏東縣政府提供

海洋垃圾 樹蛙 屏東

延伸閱讀

「悲情城市」屏東4場特映會 索票免費觀賞每人限2張

看見幸福台灣／屏東…創新改變 串連城鄉

看見幸福台灣／周春米 建三大社會安全網

屏東啟動行動生活復能車 就近服務偏鄉民眾

相關新聞

就職不到1個月辭世！高雄市又有里長要補選

高雄市小港區港明里及燕巢區南燕里19日剛辦完里長補選，3月11日將進行鳳山區海光里長補選，鳳山區福祥里長李安琪上月不幸病...

屏東熱博已吸客170萬人次 「彩魚新視界」觀賞魚好吸睛

今年1月中旬開幕的屏東熱帶農業博覽會，已吸引170萬人次入園，縣府在園區設置寓教於樂的多元主題區，其中，屏東農業物產館2...

「悲情城市」屏東4場特映會 索票免費觀賞每人限2張

以228事件為歷史背景、被稱是台灣人一生必看的電影「悲情城市」，睽違33年後，經數位修復推出4K版本，屏東縣政府於2月2...

清潔隊員尿急在通學步道隨地便溺 高市環保局開罰自家人

高雄市楠梓國中家長反映校外花圃經常出現尿騷味，經查是一名年長清潔隊員尿急，於收運垃圾空檔在此處便溺。環保局今天表示，將依...

振興演唱會經濟！高市推加食延暢邀歌迷續攤夜駁二派對

高雄市促進演唱會經濟，文化局啟動「加食延暢」，從2月26日起至4月舉辦的大型演唱會後，在駁二藝術特區推出9場「夜駁二派對...

暌違三年 高雄水果挺進波灣國際食品展

暌違三年，高雄水果再度進軍國際市場，近日參加在杜拜國際會展中心登場的2023波灣國際食品展，3月7日再進軍日本東京國際食...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦