屏東熱博已吸客170萬人次 「彩魚新視界」觀賞魚好吸睛

今年1月中旬開幕的屏東熱帶農業博覽會，已吸引170萬人次入園，縣府在園區設置寓教於樂的多元主題區，其中，屏東農業物產館2樓規畫的「彩魚新視界」區，結合多元海洋物產主題，更呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，展現屏東令人驚豔的觀賞魚軟實力。熱博至2月28日結束，縣長周春米請民眾把握最後時間來春遊，體驗屏東農業的熱帶風情。

縣府農業處長鄭永裕說，「彩魚新視界」為屏東漁業及觀賞魚展示主題區，每年都深獲民眾喜愛，今年結合屏東多元物產主題，呈現觀賞魚世界的五彩繽紛，除了有高貴的神仙魚，還有金魚、孔雀魚、錦鯉、慈鯛、鼠魚、米蝦到螯蝦等，並加入首次亮相的可愛樹蛙、角蛙，共有122缸，為熱博史上展出最多的魚種。

他說，彩魚區今年特別邀請佳冬養殖業者的海廢藝術家吳國振，展示利用廢棄浮標、漁網等海洋垃圾所製作的裝置藝術，擬真呈現海底世界裡的水草、海龜、小丑魚等元素吸引小朋友目光；展示區外，更有水產超市可以購買到屏東石斑魚、午仔魚等水產好物，農會超市先前推出的午仔魚一夜干買二送一的活動在水產超市持續販售，即日起開始有消費不限金額就送紀念扇子的活動，歡迎2/28前來熱博的彩魚新視界展區一起來認識屏東的驕傲。

另 「2023屏東縣觀賞魚產業推廣國際交流比賽」將於2月25日至26日登場，也是台灣觀賞魚的年度盛會，期藉由屏東縣熱博期間舉辦國際觀賞魚比賽，除遊賞屏東特色的農漁牧特產外並能欣賞水中藝術品達到紓壓療癒效果，現場並舉辦相關水族知識講座及互動活動，傳達愛護海洋生態環境的環保知識。