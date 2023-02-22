就職不到1個月辭世！高雄市又有里長要補選

高雄市小港區港明里及燕巢區南燕里19日剛辦完里長補選，3月11日將進行鳳山區海光里長補選，鳳山區福祥里長李安琪上月不幸病故，高市選委會預計4月15日（周六）補選，尚未開放登記參選，高雄市第4屆里長累計補選4人。

高雄市38區共890名里長，去年11月26日投開票後，小港區港明里長當選人李文正、燕巢區南燕里當選人龔榮源因病猝逝，未上任即出缺。鳳山區海光里長當選人鍾翠民則向鳳山區公所遞交「不就職聲明」，成為未上任就先「辭職」的特殊案例，3里長從缺，高市選委會依法辦補選。

19日開票結果，港明里李紘毅以545票當選，南燕里龔映羽以916票當選，投票率均超過45％。

鳳山區共76里，除海光里長職務由里幹事代理外，1月22日里長李安琪因病過世，工作同樣由里幹事代理，選委會將辦補選。

高市選委會指出，里長任期過半（2年）才不辦補選，鳳山區福祥里長在上任後不到一個月病故，預計在4月15日（周六）投票，3月1日將公告補選。