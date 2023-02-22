「悲情城市」屏東4場特映會 索票免費觀賞每人限2張

以228事件為歷史背景、被稱是台灣人一生必看的電影「悲情城市」，睽違33年後，經數位修復推出4K版本，屏東縣政府於2月28日、3月3日至3月5日在屏東市國賓影城舉辦4場特映會；縣長周春米說，「悲情城市」讓不同世代觀眾省思歷史、引以為鑑，也讓年輕人體會台灣民主體的可貴，從中得到體悟和省思，歡迎鄉親到縣府索票免費觀賞。

由侯孝賢導演、1989年出品的「悲情城市」，是台灣政治解嚴之初，電影創作上首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的作品，當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的台灣電影，不但鼓舞了許多電影創作者，開啟台灣電影在全球各大影展引領風騷的美好年代。

睽違33年後，「悲情城市」重新復刻於2月24日起在全台60多家戲院上映，勾起許多台灣人情懷，縣府今年228紀念追思活動，除舉辦228和平紀念日紀念音樂會，特別辦理「悲情城市33周年4K修復版」電影特映會，一連4場，支持國片。

該片出品人邱復生日前於33週年感言中也提到，它是第一部涉及228事件的台灣電影，以製作面看，在聲音、器材與後製等專業上的努力，影響後續國內電影技術的升級與開展，當年過程經歷不少波折，在各方努力下，從製作到海內外宣傳等環節都創下台灣電影新規格，這次以4K數位版重映，希望在現今時代局勢下，讓不同世代觀眾有新的感受與省思。

周春米說，228事件是台灣這塊土地與大時代不可抹滅的傷痕，它帶來許多深具意義啟示，但在追求歷史真相與公平正義的同時，也冀望帶領著民眾走出悲情，記取教訓弭平裂痕，開拓和諧新生活。

縣府傳播暨國際事務處說，4場特映會除首場2月28日邀請228受難者家屬觀影外，其餘3場全數免費開放索票，民眾可於3月1日至3月2日上午9時至12時、下午2時至6時至縣府傳播處索票，每人限索2張，索完為止。