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清潔隊員尿急在通學步道隨地便溺 高市環保局開罰自家人

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
一名清潔隊員趁夜在楠梓國中通學步道便溺，校方清潔該處衛生。圖／高雄市教育局提供
一名清潔隊員趁夜在楠梓國中通學步道便溺，校方清潔該處衛生。圖／高雄市教育局提供

高雄市楠梓國中家長反映校外花圃經常出現尿騷味，經查是一名年長清潔隊員尿急，於收運垃圾空檔在此處便溺。環保局今天表示，將依廢清法開罰1200至6000元罰鍰，並送職工考核會議處。學校表示，會加強環境清潔與夜間巡邏。

家長反映，因學校有補校，晚上經過時看到有人在樹叢尿尿，不只一次。這樣的行為太誇張，應該制止。

楠梓國中表示，這名清潔隊員是多次在晚間下車跨過車道，到學校通學步道的花草叢尿尿。經過詢問打掃此區域的班級學生，並沒有反映聞到尿騷味。學校已請工友拉水管沖洗此處樹叢，並會請夜間警衛加強巡邏，有看到晚上9點多有垃圾車在對面停靠時，特別注意。

高雄市環保局表示，經楠梓區清潔隊確認，是夜間垃圾車駕駛因年紀稍長尿急，於收運空檔前往該處便溺所致。由於這名駕駛違反廢棄物清理法影響環境衛生事證明確，環保局將依法裁處新台幣1200至6000元罰鍰，另久這項行為違反本局職工工作守則，將一併送職工考核會議處。

一名清潔隊員趁夜在楠梓國中通學步道便溺，校方清潔該處衛生。圖／高雄市教育局提供
一名清潔隊員趁夜在楠梓國中通學步道便溺，校方清潔該處衛生。圖／高雄市教育局提供

垃圾車 高雄市

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