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振興演唱會經濟！高市推加食延暢邀歌迷續攤夜駁二派對

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「夜駁二派對」將演唱會後的美好回憶延續到午夜，讓樂迷們在港區音樂中續攤小酌。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「夜駁二派對」將演唱會後的美好回憶延續到午夜，讓樂迷們在港區音樂中續攤小酌。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市促進演唱會經濟，文化局啟動「加食延暢」，從2月26日起至4月舉辦的大型演唱會後，在駁二藝術特區推出9場「夜駁二派對」主題活動，嚴選人氣肉類美食、啤酒品牌及精彩DJ演出，讓樂迷們在港區音樂中續攤小酌，還可以憑演唱會門票，免費吃肉喝酒，加值手中票根。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄賦予演唱會門票「夜間加乘」的效果，「夜駁二派對」精選美食餐飲品牌及人氣DJ，要將演唱會後的美好回憶延續到午夜，歡迎所有沉醉在演唱會的歡騰與感動中，飢腸轆轆卻還捨不得睡的歌迷們相約駁二續攤。可憑「加食延暢」指定演唱會票根，至「夜駁二派對」服務台兌換免費的餐券及酒券。

「夜駁二派對」活動時間為2月26日、3月18至19日、4月1日至4日、4月8日、4月15日，晚上8點至隔日凌晨2點。除了美食啤酒，高雄流行音樂中心還邀請DJ Cookie、Afuro George、賴皮、林貓王、民生電氣、四四拍唱片等知名DJ及音樂廠牌輪番演出，以「夜間加乘」帶來各式音樂曲風，將駁二打造成大型派對舞台。

文化局表示，演出將分為戶外免費場及售票場，售票場除了含指定飲料1杯，憑今年2至4月新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱的演唱會門票，可再免費兌換指定飲料1杯！2月24日中午12點在iNDIEVOX開賣，歡迎有興趣的朋友提早購票，享有早鳥優惠價。

駁二進駐店家紅瀰咖啡餐酒館、是曾相識咖啡酒館、細酌牛飲餐酒館，也推出憑演唱會票根即可兌換限量特調，或指定飲品買1送1等優惠。「夜駁二派對」相關活動可上加食延暢活動官網https://www.khafterparty.com/、駁二藝術特區官網https://pier2.org/、高雄流行音樂中心官網https://kpmc.com.tw/查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「夜駁二派對」精選酒肉美食及人氣DJ。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「夜駁二派對」精選酒肉美食及人氣DJ。圖／高雄市文化局提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

駁二 演唱會 派對

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