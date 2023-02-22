暌違三年 高雄水果挺進波灣國際食品展

暌違三年，高雄水果再度進軍國際市場，近日參加在杜拜國際會展中心登場的2023波灣國際食品展，3月7日再進軍日本東京國際食品展，高市農業局表示，除中東、日本市場，後續還會拓展北美、星馬市場，整體外銷產量可望成長2成。

國際疫情趨緩，高市農產品重啟拓展外銷市場腳步，高市農業局近日率農民團體參加2023波灣國際食品展，主打「高雄首選」的芭樂、蜜棗及農產加工品大受歡迎。

高市農業局表示，阿拉伯聯合大公國農業結構GDP占比一年不足1%，但每年進口的水果產值高達20億美金，水果大多沒有高額關稅，商機可觀。農業局這次攜手加洲果菜運銷合作社及芳境果菜運銷合作社將芭樂、蜜棗、蔬菜脆片及玉荷包銀耳露等農特產品推介給中東市場，引發國際買家興趣。

駐杜拜台北商務辦事處長張治平稱讚高雄水果美味，目前科威特貿易商已洽談蜜棗、芭樂等進口細節； 土耳期及以色列食品貿易商對加洲合作社新開發的低溫乾燥青花菜詢亦感興趣，認為相當具有發展潛力。

農業局長張清榮說，杜拜農產品大多仰賴進口，對台灣水果而言，是值得開發的新興市場，高雄去年外銷5282.9公噸水果，前3名依次是鳳梨、芭樂及香蕉，外銷國前3名是日本、新加坡及加拿大，3月7日會帶領農民團體，挺進日本東京國際食品展行銷蜜棗、香蕉、鳳梨及農產加工品等，3月過後進軍新加坡、馬來西亞，搶攻芭樂、鳳梨、蓮霧及農產加工品市場，下半年預計，前進美國西雅圖、加拿大超市舉辦展售會。